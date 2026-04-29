Pedro Martín analiza el penalti pitado de Hancko sobre Gyökeres: "Penaltazo no es, pero si te lo pitan te lo tienes que comer"

El Atlético de Madrid y el Arsenal disputaron esta noche la segunda semifinal de la Liga de Campeones tras el partidazo entre el PSG-Bayern de este martes y que terminó 5-4 a favor de los galos.

En el choque del Metropolitano, el Arsenal se fue al descanso ante el Atlético de Madrid con victoria en el marcador por 0-1 tras un tanto de penalti cometido de Hancko sobre Gyökeres en los minutos finales del primer tiempo. En el siguiente audio podrás escuchar cómo se narró el tanto del conjunto inglés en Tiempo de Juego.

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Pena máxima que fue analizada así por el especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín: "Penaltazo no es. Es poca cosa, pero también es cosa para que se pueda pitar porque es un empujón de un jugador que tiene la pelota" y por ello señaló que "si te lo pitan, te lo tienes que comer".

El penalti llegó tras una pérdida de Julián Álvarez que dio una cesión hacia atrás que recuperó Zubimendi de primeras para Odegaard, y este, tras un pequeño control, de nuevo para Zubimendi, y el internacional español se la cedió a Gyokeres dentro del área y fue entonces cuando recibió el contacto de Hancko.

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