Brutal agresión de Andrada, portero del Zaragoza, a Pulido
El guardameta Andrada ha sido expulsado con roja directa tras propinar un puñetazo a Jorge Pulido que ha provocado una tangana multitudinaria en El Alcoraz
Madrid
El final del partido entre la SD Huesca y el Real Zaragoza ha estado marcado por la violencia. Con el tiempo ya cumplido, en el minuto 98, el portero del Zaragoza, Andrada, ha perdido los papeles y ha agredido al jugador del Huesca Jorge Pulido. El árbitro le ha mostrado la tarjeta roja directa, lo que ha desatado una tangana multitudinaria sobre el césped.
Tensión y caos en El Alcoraz
La situación ha escalado hasta el punto de que la policía ha tenido que intervenir en el terreno de juego de El Alcoraz. Los dos banquillos al completo han saltado al campo, generando una imagen de caos con cerca de 30 personas implicadas. La agresión se ha producido después de que Andrada, que ya había protestado varias decisiones arbitrales, como dos penaltis en contra, corriera detrás de Pulido hasta alcanzarle.
Según los testigos, el portero primero ha empujado a Pulido, tirándolo al suelo. Tras esto, la tensión ha continuado hasta que Andrada "le ha soltado un puñetazo que lo ha tirado al suelo". La acción ha sido calificada como "una agresión con el puño cerrado en toda la cara" y una "locura transitoria" que podría acarrear una dura sanción para el guardameta.
El Zaragoza, con nueve jugadores
El detonante del caos ha sido la expulsión de Andrada por segunda amarilla por un empujón a Pulido. Justo después de ver la cartulina, se ha ido a por Pulido y le ha propinado el puñetazo. La situación del Real Zaragoza se ha complicado todavía más, ya que el equipo se ha quedado con nueve jugadores. Además de la roja a su portero, el lateral Tasende también ha sido expulsado tras una revisión del VAR por otra agresión.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.