Gündogan señala a Araujo tras la eliminación: "Te mata"

Ikay Gundogan es uno de los pesos pesados del vestuario del Barcelona. El alemán, pese a llevar menos de una temporada en el club, sabe lo que es levantar la 'orejona' y vivir con la presión en un equipo de la entidad del Manchester City y ha sido muy crítico y sincero durante toda la campaña. Ya lo fue tras el Clásico que el Real Madrid ganó 1-2 en Montjuic y este martes después de la eliminación en Champions ante el PSG lo ha vuelto a ser.

"Estoy decepcionado, muy decepcionado. Estaba en nuestra mano y se lo hemos regalado al PSG. Se lo hemos regalado de la forma más fácil", dijo el centrocampista a CBS Sports. Con respecto a la expulsión de Araujo, una decisión arbitral que según Xavi Hernández le costó la eliminatoria al Barça, Gündogan fue muy crítico con el central uruguayo.

"Es duro decirlo... Pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no... Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol. Quedarte con uno menos tan pronto te mata en el partido", dejó claro el teutón.

Gündogan también criticó la defensa del Barcelona en el gol de Vitinha: "Otro error. Hay que salir a cerrarlo. No hay que dejarle chutar. ¡Estaba libre! No es nada que no hayamos entrenado. El jugador más próximo al balón tiene que saltar a cerrar. Era un tres contra tres después del córner, llega Vitinha... hay que ir a por él. Nadie salió y si lo hizo, fue tarde".

Tampoco Ter Stegen estaba muy de acuerdo con Araujo por su jugada en la expulsión: "Esperábamos al PSG así. Al final te quedas a la media hora con uno menos. No quiero decir que ha sido un fallo, quería ir a por el balón. Creo que si pita falta tiene que expulsarlo y esto ha cambiado todo. Se puede pitar la falta a Araujo".