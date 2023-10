Gundogan criticó a sus compañeros tras perder el Clásico: "Me gustaría ver más enfado y decepción"

Ilkay Gundogan fue muy crítico tras la derrota del Barcelona en el Clásico. El centrocampista alemán, autor del gol culé, pasó por los micrófonos de LaLiga en inglés tras el encuentro y dejó un duro mensaje hacia sus compañeros que habrá que ver cómo se toma el vestuario culé. No le gustó nada la actitud que se encontró tras el partido y lo dejó muy claro: "Después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción".

"Quiero ser honesto, pero sin pasarme porque no quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción.

Y esto es parte del problema. Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones y no reaccionas. Esto luego se traslada al campo.

Tenemos que dar un paso muy grande en ese aspecto porque sino el Real Madrid o incluso el Girona se van a escapar. No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia", afirmó Ilkay Gundogan en el micrófono de LaLiga.