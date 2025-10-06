La conclusión de Juanma Castaño de la polémica con De la Fuente por la lesión de Lamine Yamal: "Los beneficiados son el Barça y la selección"

Este viernes volvimos a vivir una polémica del Barcelona con la selección española por la lesión de Lamine Yamal. El jugador se perdió cuatro partidos después de volver de un parón de selecciones y Hansi Flick culpó a Luis de la Fuente por no haber dado más descanso al futbolista. Lamine volvió a jugar media hora ante la Real Sociedad y el partido completo ante el PSG, y el seleccionador le convocó para jugar ante Bulgaria y Georgia, clasificatorios para el Mundial 2026. Después de eso, el Barcelona emitió un comunicado médico en el que cerraba la puerta a la presencia de su gran estrella en esos partidos por continuar con los problemas en el pubis. Una baja que pocas horas después ha confirmado la propia RFEF con un comunicado oficial en el que anunciaba que el futbolista quedaba desconvocado.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró en la previa del partido ante el Sevilla que Lamine Yamal " no está bien" para jugar ese partido y que desconocía si estará listo para el Clásico, y ha insistido en que debe "proteger" a sus jugadores.

"Se ha sentido bien, si no no hubiese jugado contra el PSG. He hablado con él y hoy está mejor, pero no está bien", declaró en rueda de prensa. "He hablado con él esta mañana y le he preguntado cómo podemos ayudarle. Conocemos su calidad, pero es mi responsabilidad darle la carga correcta, darle los minutos correctos cuando vuelva, y lo haremos así. Si los jugadores no están bien se centran en sus puntos fuertes; es increíble con el balón, Pero como equipo necesitamos que también esté bien sin balón. Hay que manejar los minutos", añadió.

EFE Ferran celebra junto a Lamine Yamal su gol, en el Turquía - España

juanma castaño y la lesión de lamine yamal

Juanma Castaño, director de El Tertulión, quiso ver el lado positivo de la polémica que existe entre el Barcelona y Luis de la Fuente por la lesión de Lamine Yamal: "Creo que al final, los beneficiados son el Barça y la selección también, porque creo que a Lamine le vamos a necesitar más en junio que ahora. Si el objetivo es que Lamine no se haga daño, si el objetivo es que Lamine esté bien, por más que le fastidie a De la Fuente, creo que a la larga él también se va a beneficiar de las medidas que vaya a tomar el Barça con Lamine en las próximas semanas. Hablo de la consecuencia final. Si la consecuencia final es que Lamine esté mejor durante los tramos importantes de la temporada, ahí también la selección se va a beneficiar".