DIRECTO | Gran Premio de Miami de F1; Leclerc marca vuelta rápida y se lo pone más difícil a Sainz

ESCUCHA EN DIRECTO EL GRAN PREMIO DE MIAMI DE F1 EN TIEMPO DE JUEGO

Vuelta 18/57. Verstappen aumenta a 3.1 la ventaja con respecto a Oscar Piastri en cabeza de carrera.

Vuelta 17/57. Carlos Miquel: "No le veo ritmo a Fernando Alonso en absoluto". Alonso sigue 11º pero no termina de aprovechar las paradas del resto de pilotos. Vuelta rápida para Charles Leclerc, que sigue poniéndole las cosas imposibles a Sainz. "Norris, para mí, es el tapado de esta carrera". El británico salió quinto y es sexto en carrera.

Vuelta 13/57. Empiezan las paradas. Alonso sube hasta la posición 11, empieza a acercarse a los puntos, pero recordemos que va con una estrategia diferente, y no se espera que pare hasta mucho más tarde.

Vuelta 9/57. Verstappen se va a 2.7 de Piastri, que sigue rodando rápido. Leclerc no cede ante Carlos Sainz, ambos tiran de DRS y no hay manera de que Sainz, que se sigue pegando a su compañero, adelante. "Y no le van a dejar, eso lo saben en todas partes", comenta Carlos Miquel.

Vuelta 6/57. Piastri marca vuelta rápida. La salida de 'Checo' Pérez, bajo investigación.

Vuelta 5/57. Piastri adelanta a Leclerc. Sainz amenaza al monegasco, que va sin ritmo, pero el DRS del piloto madrileño todavía no es suficiente, tiene que ir más cerca de su compañero. Piastri es segundo; Leclerc, tercero; Sainz, cuarto.

Vuelta 3/57. Alonso pierde una plaza, ahora rueda 13º. Le adelanta Gasly, que va con neumáticos diferentes a los del asturiano, "pero su carrera es otra", señala Carlos Miquel.

Vuelta 1/57. Buena salida de Carlos Sainz, que salía segundo pero se vio adelantado por Piastri por una 'cafrada' de 'Checo' Pérez, que arriesgó mucho en la salida y casi embiste a Piastri y al español. Carlos Miquel: "Lo que ha hecho es una cafrada, pero aquí la FIA nunca sanciona". Fernando Alonso gana dos plazas. Verstappen, sin problema, al frente de la carrera. Paco González: "Verstappen solo puede tener un día malo en todo el año, y ese día es cuando necesitas ir segundo".

22.00h. Vuelta de formación. Informa Carlos Miquel: "Para que Carlos Sainz pueda hacer algo grande, necesitaría pasar a Leclerc y, de esta forma, tener una carrera limpia". Buena temperatura, 'llenazo' en el circuito donde se espera que "pasen cosas".

21.58h. Últimos datos antes de que se enciendan los semáfonos en verde: Marc Anthony se ha encargado de interpretar el himno de Estados Unidos. Entre tanto, desfile de famososo donde ha destacado la presencia de Donald Trump, en territorio republicando y muy ovacionado. Sobre la parilla: Alonso sale con neumáticos duros, al revés que la mayoría de pilotos.

Donald Trump, espectador de lujo en el Gran Premio de Miami de F1. CORDONPRESS





Todo preparado para que se ponga en marcha el Gran Premio de Miami de F1 a partir de las 22 horas. De nuevo, el líder del Mundial, Max Verstappen, saldrá desde la pole, por delante de Charles Leclerc y el español Carlos Sainz. Fernando Alonso, que llega con un muy mal sabor de boca de la carrera al sprint celebrada ayer sábado, sale 15º en la parrilla de salida.