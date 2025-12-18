Giorgina Uzcategui, exmujer de Topuria, se pronuncia a través de su abogada tras el comunicado del luchador: "Solicitamos evitar especulaciones o juicios paralelos"

Ilia Topuria publicó el pasado lunes un comunicado en sus redes sociales denunciando presiones y amenazas "con difundir infundadas acusaciones de malos tratos".

El luchador hispano-georgiano apuntaba que había intentado "mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger, es permitir que la mentira siga creciendo".

CORDONPRESS Imagen del luchador de UFC Ilia Topuria

Y este jueves 'El Mundo' ha publicado un comunicado firmado por Cristina Corell Cortina, abogada de Giorgina Uzcategui la exmujer de Topuria, con el objetivo de aclarar que "existe un procedimiento judicial en curso, de carácter estrictamente privado y familiar, que afecta de manera directa a un menor de edad".

El comunicado agrega: "Por este motivo, la Sra. Uzcategui ha optado expresamente por no realizar manifestaciones públicas y por canalizar esta situación desde el máximo respeto al procedimiento y a la intimidad de las partes implicadas".

Y para finalizar, la letrada de Giorgina Uzcategui afirma que no realizará más declaraciones públicas y solicita a los medios de comunicación y a los espacios de opinión "evitar alimentar especulaciones o juicios paralelos". Y pide "la prudencia y responsabilidad que exige la existencia de actuaciones judiciales en curso".