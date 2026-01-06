Lamine Yamal hace trabajo específico en el gimnasio, pero se espera que esté ante el Athletic

La estrella del FC Barcelona Lamine Yamal ha medio encendido las alarmas en el club blaugrana cuando se ha visto que no saltaba con el resto de sus compañeros en el entrenamiento previo al encuentro de este miércoles ante el Athletic correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España.

Sin embargo, tal y como ha informado nuestra compañera Helena Condis, Lamine se ejercitó en el interior del gimnasio y desde el equipo culé aseguran que será de la partida ante el Athletic.

Un Lamine que recordemos ya se perdió el entrenamiento del primer día del año, pero en el derbi del pasado sábado ante el Espanyol, el internacional español disputó los 90 minutos.

El Barcelona y el Athletic abren la Supercopa este miércoles a las 20:00h en un encuentro que se podrá seguir en Tiempo de Juego.

El ganador de esta semifinal se enfrentará el domingo al vencedor del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético que se verán las caras este jueves.