Competición deja la roja a Fede Valverde en un solo un partido

El Comité de Competición ha impuesto un solo partido de suspensión a Fede Valverde tras su expulsión en el derbi madrileño del pasado domingo. El uruguayo propinó una patada a Alex Baena en la segunda mitad que le costó la cartulina roja. Aunque se especulaba con que la sanción podría ser de dos partidos ha quedado en solo uno, por lo que no podrá disputar el próximo encuentro liguero de su equipo: el sábado 4 de abril ante el Mallorca.

Momento de la entrada de Valverde a Baena en el Real Madrid-Atlético

La jugada polémica ocurrió en el minuto 77 del encuentro y Munuera Montero, no dudó y le mostró la tarjeta roja directa, una decisión que generó protestas entre los jugadores del Real Madrid y que mantuvo el partido parado durante varios minutos. Munuera Montero reflejó que Valverde dio una "patada a un contrario sin estar el balón a distancia de ser jugado y con uso de fuerza excesiva". Este tipo de redacciones suele ser castigado con dos partidos, pero en este caso ha quedado en uno. Aún así, el Real Madrid se plantea recurrir a Apelación la decisión.

la explicación del tiempo de revisión

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) valoró la jugada y determinó que José Luis Munuera Montero, el colegiado del encuentro, acertó en expulsar a Fede Valverde. "La sala VAR, tras revisar las imágenes en diferentes ángulos y velocidad, confirma que el punto de contacto, la naturaleza de la acción y la intensidad son compatibles con juego brusco grave, y decide no intervenir al considerar que no existe error claro y manifiesto en la decisión de campo", afirmó la portavoz del CTA Marta Frías en el espacio 'Tiempo de Revisión'.

"En esta acción, un jugador del Real Madrid disputa en un balón dividido en la zona de medio campo con un jugador rival. El jugador local encima a éste realizando una entrada por detrás, llegando tarde a la acción y contactando con la pierna y tobillo del adversario, sin posibilidad real de jugar el balón", comienza la exposición. "El colegiado sanciona la acción con tarjeta roja directa, al interpretar que da una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado, empleando fuerza excesiva. Para el CTA, las decisiones adoptadas tanto en el terreno de juego como en el VOR [con el árbitro Trujillo Suárez al frente] fueron adecuadas", concluye.