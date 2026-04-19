Evenepoel remata a Skjelmose y gana en la recta final de la Amstel Gold Race

El belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), doble campeón olímpico, hizo honor a su condición de favorito para brindar por su triunfo en la 60 edición de la Amstel Gold Race, disputada entre Maastricht y Valkenburg con un recorrido de 257,2 km, después de un duelo al esprint con el defensor del título, el danés Mattias Skjelmose (Lidl Trek).

Evenepoel (Aalst, 26 años) puso su nombre por primera vez en el palmarés de la 'clásica de la cerveza', en esta ocasión haciendo valer su velocidad punta, batiendo en la recta de llegada a Skjelmose, con quien compartió una fuga en los últimos 40 km.

El triple campeón del mundo de crono marcó un tiempo de 5h.59.41, a una media de 42,9 km/h. Su triunfo número 74, el octavo de la temporada. Su arrancada a 300 metros de la línea superó a Skjelmose, ganador en 2025. La tercera plaza fue para el francés Benoit Cosnefroy (UAE), al frente del grupo perseguidor, a 2 minutos.

Escapada con protagonismo español

Tras el paso por Maasberg, única cota adoquinada de todo el recorrido, se formó una escapada con nueve corredores, entre ellos dos españoles, Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q.36.5) y Joseba López (Caja Rural). La aventura duró mucho tiempo, hasta que a 85 km de meta, en el primer ascenso al Cauberg, el pelotón se fragmentó debido al ritmo impuesto por el Red Bull Bora de Eevenepoel.

Afloraron lo nervios, las caídas, se retiró el doble campeón mundial francés Julian Alaphilippe. En cabeza quedaron tres, Azparren, Artz y Frigo.

Evenepoel rompe la carrera y hace la selección

A 46 km de meta, en el Kruisberg (0,7 km al 7,2), empezó a romperse la carrera. Se sucedieron los primeros ataques serios, aparecieron en escena los candidatos, como Evenepoel, Vauquelin y Gregoire, a los que se unieron Jorgenson y Skjelmose. Formado el grupo, Jorgenson aterrizó con virulencia. Retirada del estadounidense.

Momentos de confusión entre accidentes y movimientos de ofensiva. También cayeron Vauquelin y Marc Hirschi. Quedaron delante Evenepoel, Gregoire y Skjelmose. Trío por la victoria a 40 km de meta. Enseguida atraparon al último superviviente de la fuga inicial, el italiano Marco Frigo (NSN).

Evenepoel asumió la gestión de la aventura definitiva. Sus compañeros de fuga no estaban por la labor de colaborar demasiado con el doble campeón olímpico, quien debía imponer su poderío por K.O. En la segunda subida al Cauberg (0,9 km al 6 %), con 22 km por delante, cedió Gregoire y aguantó Skjelmose.

Evenepoel espera a la recta de meta para doblegar a Skjelmose

Al paso por meta, la ventaja era de 45 segundos sobre el grupo perseguidor comandado por Cosnefroy (UAE). La victoria estaba delante, una discusión entre dos. Evenepoel se había impuesto en cinco ocasiones en llegadas a dúo, por una de Skjelmose. El Cauberg de nuevo, a 2,6 km de meta, debía ser el juez para evitar el desenlace por velocidad.

No arrancó Evenepoel en la famosa cota de Valkenburg, la ciudad que ha sido sede del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en cinco ocasiones (1938, 1948, 1979, 1998 y 2012) y dos veces meta del Tour de Francia. Decisión al esprint. Ninguno intentó el despegue subiendo, se iban a jugar el mejor trago de la Amstel en la recta de meta.

Allí se presentaron. Comenzó el marcaje, el control, las miradas, hasta que Evenepoel lanzó un ataque contundente a 300 metros de la línea. No hubo respuesta. El belga levantó los brazos con total comodidad para festejar "la victoria más importante de la temporada".