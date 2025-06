El esperado reencuentro de Manolo Lama con Cristiano Ronaldo: "¡Ay mi madre el Bicho!"

La selección española de fútbol cayó este domingo ante Portugal en la final de la Liga de las Naciones. Final que se decantó en la tanda de penaltis tras el 2-2 al final de los 90 minutos, y tras la media hora de la prórroga.

lágrimas de cristiano

La tanda de lanzamiento iba perfecta, sin ningún fallo por ninguno de los dos equipos, hasta que en el cuarto disparo, Álvaro Morata fallaba y daba la opción a Portugal.

ANP Sport / Maurice van Steen/Sipa USA / Cordon Press Álvaro Morata, triste tras perder la final de la Liga de Naciones

El último en lanzar en Portugal fue Rubén Neves y después de que este marcara el quinto lanzamiento y confirmara así el título para Portugal, el capitán de la selección lusa, Cristiano Ronaldo, que fue cambiado en la segunda mitad al no poder continuar, no pudo ocultó las lágrimas y eso llamó la atención del equipo de comentaristas de Tiempo de Juego durante la retransmisión del encuentro.

EFE Cristiano Ronaldo, feliz tras la victoria de Portugal en la final de la Liga de Naciones

"Llora mucho más Cristiano que Morata y que todos los jugadores de España, que me parece que Zubimendi también lloraba, pero lo de Cristiano es...debía pensar que no le iba a caer ningún trofeo más a su vida", señaló Paco González.

Por su parte, el exguardameta internacional Santi Cañizares, añadía lo siguiente: "Ha recibido mucha crítica por continuar en la selección. Cuando uno gana un título con 40 años lo disfruta más que cuando lo gana en su plenitud".

La selección española no perdía una final desde la que disputó en el mismo torneo ante Francia hace cuatro años.

Por su parte, Portugal se ha convertido en la primera selección que se impone en dos ediciones de la Liga de Naciones. El conjunto luso fue el que ganó la primera edición, la 2018/19, al imponerse como local a Países Bajos.

EFE La selección de Portugal celebra la victoria en la Liga de Naciones

reencuentro con manolo lama

Una vez acabado el encuentro, Cristiano Ronaldo fue por la zona mixta atendiendo a los medios de comunicación y fue entonces cuando se paró con Manolo Lama al escuchar el ya mítico "¡Ay mi madre el Bicho!"

"Seguimos ahí peleando. A los españoles yo les tengo mucho cariño, mi familia es española, tengo muchos amigos ahí, tengo casa ahí, me gusta mucho España", le dijo Cristiano Ronaldo a Manolo Lama.

anécdota

Tras ese momento, Manolo Lama desveló una anécdota con Cristiano Ronaldo y el mote de el 'Bicho': "Me contó una vez a mi Cristiano que la primera vez que él me escuchó lo de 'ay mi madre el Bicho', él no entendía lo que era el bicho, pero dice que llegó al vestuario y empezaron a llamarle todo el mundo el Bicho, el Bicho, el Bicho, y dice que le gustó lo del Bicho y que ya le jodía que le llamaran Cristiano, porque le querían llamar el Bicho. Entonces se quedó con eso y siempre que me ve se me para, siempre".

Pincha en el siguiente audio para escuchar cómo lo contó Lama durante El Tertulión de los domingos