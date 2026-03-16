España jugará contra Serbia tras la cancelación de la Finalissima

La UEFA ha anunciado oficialmente este domingo la cancelación de la Finalissima que debía enfrentar a España, como campeona de la Eurocopa 2024, y a Argentina, ganadora de la Copa América 2024. El encuentro estaba programado para el 27 de marzo en el estadio de Losail (Catar), pero ha sido suspendido debido a la "actual situación política en la región", según el comunicado del organismo.

La negativa de Argentina a todas las propuestas

Ante la imposibilidad de jugar en Catar, la UEFA buscó activamente soluciones para salvar el prestigioso encuentro. A pesar de las dificultades de reorganizar un evento de esta magnitud con poca antelación, el organismo europeo exploró "otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino".

La primera opción propuesta fue disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu en la fecha original, con un reparto equitativo del 50% de las entradas para cada afición. Sin embargo, Argentina se negó. Posteriormente, se planteó una Finalissima a doble partido: uno en Madrid el 27 de marzo y otro en Buenos Aires antes de los torneos continentales de 2028, una opción que también fue rechazada.

UEFA España y Argentina tendrían que haber disputado la Finalissima el 27 de marzo en Doha.

Y como último intento, la UEFA solicitó a la AFA el compromiso de jugar en una sede neutral en Europa el 27 o el 30 de marzo, pero la respuesta fue de nuevo negativa. Por su parte, Argentina presentó una contrapropuesta para jugar después del Mundial, algo inviable por la falta de fechas de España, y finalmente declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que no era posible para la organización.

Serbia, el nuevo rival de España

Por eso, la Real Federación Española de Fútbol se ha visto obligada a buscar un rival a contrarreloj para la ventana de partidos internacionales de marzo. La selección necesitaba un oponente para preparar sus próximos compromisos y mantener el calendario previsto.

Un rival que ya ha encontrado el combinado español, que se enfrentará a Serbia el 27 de marzo. Un duelo que ha hecho oficial la propia federación de fútbol del país balcánico en un comunicado oficial. Información que también han confirmado Isaac Fouto y Miguel Ángel Díaz en la retransmisión de Tiempo de Juego.

"Nos enfrentaremos a la actual campeona de Europa, España, como visitante el 27 de marzo, y cuatro días después recibirá a la selección nacional de Arabia Saudí", se puede leer en la nota publicada en la web.

Luis de la Fuente tiene previsto dar la lista de convocados este próximo viernes 20 de marzo; mientras la RFEF sigue buscando un rival para el día 30 de marzo, fecha en la que estaba programado un duelo frente a Egipto, también en Catar. Aunque la Federación todavía no ha confirmado nada de manera oficial.