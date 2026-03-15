Cancelada la Finalissima

Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se ha anunciado este domingo que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en el estadio de Losail el 27 de marzo.

Las circunstancias y el momento han privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar. Con la firme determinación de salvar este importante encuentro, y a pesar de las comprensibles dificultades que supone reubicar un partido de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino.

UEFA La UEFA ha comunicado oficialmente la cancelación de la Finalissima.

La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó.

La segunda era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50 % para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada.

UEFA España y Argentina tendrían que haber disputado la Finalissima el 27 de marzo en Doha.

Finalmente, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo, tal y como estaba previsto o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada. Argentina presentó una contrapropuesta para disputar el partido después del Mundial, pero, dado que España no dispone de fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse.

Finalmente, y contrariamente al plan acordado inicialmente de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable. Como resultado esta edición de la Finalissima ha sido cancelada. La UEFA ha querido expresar su más sincero agradecimiento al Real Madrid y al comité organizador y por su apoyo y cooperación en el intento de organizar este partido. También agradece a la Federación Española de Fútbol su flexibilidad para adaptarse a todas las opciones propuestas a lo largo del proceso.