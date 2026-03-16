Paco González: "Una vergüenza, en los Oscar, no hay ni un futbolista nominado como mejor actor"

La gala de Los Oscar, que se celebra en la madrugada del 15 al 16 de marzo, ya tiene a sus grandes favoritas, con títulos como ‘Los pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’ partiendo con ventaja en la carrera por las estatuillas.

Con 16 nominaciones, la cinta ‘Los pecadores’ se posiciona como la máxima aspirante, seguida de cerca por ‘Una batalla tras otra’, que acumula 13 nominaciones. Otras producciones como ‘Valor sentimental’, ‘Frankenstein’ y ‘Marty Supreme’ también han logrado un respaldo importante de la crítica con 9 nominaciones cada una.

En la categoría de Mejor Actor, la competencia incluye a grandes nombres de la industria como Timothée Chalamet por ‘Marty Supreme’, Leonardo DiCaprio por ‘Una batalla tras otra’ y Ethan Hawke por ‘Blue Moon’. Una lista de prestigio que, sin embargo, ha generado reacciones inesperadas en el panorama mediático español.

La broma de Paco González

En medio del análisis de las nominaciones, el periodista Paco González, durante una intervención junto a Juanma Castaño, bromeó sobre la situación del fútbol: "Una vergüenza, los Oscar, no hay ni un futbolista nominado como mejor actor. O sea, este año, que se merecían, por lo menos, 9 estatuillas".

Además, Juanma Castaño ha comparado las célebres fiestas de Hollywood posteriores a la gala con el ambiente festivo que, según él, rodeará a Joan Laporta en Barcelona. "Y te digo una cosa, por mucho que estén disfrutando los Oscar y lo vayan a pasar después bien en la fiesta, no hay ninguno como Laporta allí", ha comentado. "O sea, yo te digo que en todos los Ángeles no hay ninguno que vaya a pegarse a una fiesta con la que se va a pegar Laporta esta noche en Barcelona".