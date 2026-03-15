Joan Laporta, reelegido presidente del Barcelona

BARCELONA, 12/03/2026.- El candidato a las elecciones del FC Barcelona, Joan Laporta, antes del segundo y último debate electoral organizado este jueves por la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. EFE/Quique García

Con el 75% escrutado, Joan Laporta logra 24.643 votos, lo que supone un 68,47%; mientras que Víctor Font consigue 10.624 votos, el 29,52%.

participación del 42,34%

48.480 socios han participado este domingo en las elecciones a la presidencia de FC Barcelona, un 42,34% de los 114.504 electores, según ha informado el vicepresidente en funciones del club y secretario de la junta directiva, Josep Cubells, tras el cierre de los centros de votación. 43.282 personas han votado en el Spotify Camp Nou de Barcelona, 2.223 en Girona, 1.672 en Tarragona, 741 en Lleida y 562 en Andorra.

EFE BARCELONA, 15/03/2026.- El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick (d) y el candidato Joan Laporta, antes de votar en las elecciones que se celebran este Domingo para elegir al nuevo presidente del equipo blaugrana. EFE / Alberto Estevez.

Con 48.480 votos, los comicios han quedado lejos del récord de participación registrado en 2010, con 57.088, y también de los 56.360 de 2021, condicionada por el voto por correo habilitado excepcionalmente en el contexto de la pandemia. Sin embargo, sí se superó la participación de los comicios de 2015, 47.270 votos.

Asimismo, este 42,34% de participación supone la cifra más baja en unas elecciones a la presidencia del Barcelona desde el 34,38% registrado en 1997.