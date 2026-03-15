La versión de la AFA para cancelar la Finalissima contra España

La Finalissima estaba previsto que se jugara el 27 de marzo en Catar

El esperado partido de la Finalissima que iba a enfrentar a las selecciones de Argentina y España ha sido cancelado. La CONMEBOL y la AFA han confirmado la suspensión definitiva del encuentro tras no alcanzar un acuerdo con la UEFA sobre la fecha y la sede del mismo.

El origen del desacuerdo

Inicialmente, la CONMEBOL y la UEFA habían acordado disputar el partido en Catar, un país con capacidad demostrada para organizar grandes eventos. Sin embargo, una vez descartada esta opción, las negociaciones se centraron en buscar una alternativa que no se materializó por la insistencia de la UEFA de jugar en Madrid.

Desde la confederación sudamericana se consideró que celebrar el partido en Madrid "faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una SEDE NEUTRAL". Esta postura fue firme desde el primer momento, buscando siempre un terreno de juego imparcial para ambas selecciones.

Un último intento fallido

En un último intento por salvar el encuentro, el pasado sábado 14 de marzo llegó una propuesta para jugar en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. La AFA aceptó la propuesta sin dudarlo, pero solicitó un pequeño cambio en el calendario, sugiriendo el día 31 de marzo como fecha definitiva.

Lamentablemente, la UEFA comunicó que era imposible realizar el partido en la fecha solicitada, apenas cuatro días más tarde de la propuesta original. Esta negativa supuso la cancelación final y definitiva de la Finalissima.

EFE Trofeo de la Finalissima

Tanto la CONMEBOL como la AFA han lamentado profundamente la situación, agradeciendo la predisposición de Catar y los esfuerzos de la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para intentar llevar a cabo este "trascendental partido".