Así fue la conversación de De Burgos Bengoetxea con el VAR: "No veo el contacto, no veo que le golpee; esa toma no me vale, está borrosa"

Imagen del VAR durante la revisión de la posible falta de Samu Costa sobre Urko González

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha publicado los audios del VAR correspondientes a la revisión del polémico segundo gol del RCD Mallorca frente al RCD Espanyol. La jugada, que terminó con un tanto de Pablo Torre, fue válida por Ricardo de Burgos Bengoetxea, quien recibió la llamada del VAR para revisar una posible falta de Samu Costa sobre Urko González.

Así fue la conversación

En la grabación se escucha cómo López Toca llama al colegiado para revisar una posible falta en la fase de ataque. "Observamos que el defensor pone el pie encima del balón y Samuel Costa le pega una patada", explicaban desde la sala VAR al colegiado vasco.

"Por favor, ponme el contacto. Yo ahí no sé si es la dinámica de la acción", respondía De Burgos Bengoetxea, que al mismo tiempo preguntaba a sus compañeros si estaban seguros del contacto en el talón.

"¿Tenemos otra cámara?", insistía el colegiado mientras decía que no le valían las repeticiones que desde el VAR le mostraban desde diferentes ángulos de visión.

Momento de la jugada polémica en el Mallorca-Espanyol

La revisión se alargó durante varios minutos porque las imágenes no despejaban las dudas de un Ricardo de Burgos Bengoetxea que decía: "Yo no veo el contacto. Puede ser la dinámica, no veo que le golpee. ¿Tenemos una toma mejor?". Y agregaba: "¿Me podéis poner el punto de impacto según vosotros? En la tele, ¿cómo lo veis? Esa no me vale, está borroso".

La comprobación se alargó más y finalmente el árbitro de Bilbao mantuvo su decisión, validó el tanto mientras desde el VAR aseguraban que existía el contacto. "Sí, para nosotros pone el pie y le chuta el pie", eran las palabras de López Toca.