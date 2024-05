Leclerc domina en unos libres en los que sorprendió Tsunoda; Sainz y Alonso no consigue brillar

Dominio incontestable de Leclerc en Imola

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que ya había sido el más rápido en el primero, marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Emilia-Romagna, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Imola (Italia); donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el sexto y el décimo tiempo -respectivamente- y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el octavo.

Finely poised heading into Saturday ??



Here's the full rundown from FP2#F1#ImolaGPpic.twitter.com/YmorxNrrr7 — Formula 1 (@F1) May 17, 2024

Leclerc marcó el mejor crono del día en la sesión vespertina, al cubrir, con el neumático blando, los 4.909 metros de la pista en la que hace 30 años perdió la vida el brasileño Ayrton Senna, triple campeón mundial y uno de los mitos de la F1 -un día después de que también falleciese accidentado el debutante austriaco Roland Ratzenberger-, en un minuto, 15 segundos y 906 milésimas. Exactamente 192 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 380 de ventaja sobre el japonés Yuki Tsunoda (RB).

Todos firmaron sus mejores tiempos del día, como suele ser habitual, en el segundo libre, en el que, al igual que en el primero -y a diferencia de la jornada del jueves-, no llovió en la mítica pista del Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Lo hicieron con las gomas blandas y durante el tercer cuarto del mismo, antes de dedicar el último tramo de la hora de pruebas a la simulación de carrera.

Sainz, que al igual que su compañero monegasco giró 30 veces, marcó el sexto tiempo, por detrás de los dos Mercedes de los ingleses Lewis Hamilton -siete veces campeón del mundo- y George Russell, que fue quinto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aquí voy a ver los Libres 2. Aqua Minerali. No es una curva, es un monumento. pic.twitter.com/4KenKRd5Em — carlos miquel (@carlosmiquelf1) May 17, 2024

El talentoso piloto madrileño se quedó, en su mejor intento, a poco más de medio segundo de Leclerc; y mejoró en 24 milésimas el crono del triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se inscribió séptimo en la tabla de tiempos.

Alonso repitió por la tarde el décimo puesto que había firmado en el primer entrenamiento. El doble campeón mundial asturiano, que repitió 29 veces el trazado del circuito en el que (en 2005, el año de su primer título) logró una de sus 32 victorias en la F1, se quedó a 93 centésimas del crono de Leclerc.

Ferrari domina con Leclerc primero y Sainz, tercero



El piloto monegasco de Fórmula 1 Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de la Emilia-Romaña, séptima prueba del Mundial en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, por delante, muy cerca, de George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz (Ferrari), con Fernando Alonso (Aston Martin) en el décimo puesto, en una primera toma de contacto con muchos fallos y salidas de pista.

Como de costumbre, en esta sesión inicial, con sol y algo de viento, se vieron muchas pruebas en todos los equipos, teniendo en cuenta que comienza la gira europea, donde más novedades se ven durante el Mundial. Así, las parrillas, la parafina, paradas en boxes frecuentes y nuevas alas fueron muy protagonistas en la primera hora de rodaje en Imola, con una tabla de tiempos no muy representativa.

En la primera toma de contacto sobre el trazado del norte de Italia, Los dos Ferrari confirmaron que quieren brillar en 'casa', con el primer lugar de Leclerc (1:16.990) y Sainz cerrando el 'podio' (1:17.120). En medio, también a una décima del monegasco, un George Russell (1:17.094) que supo sacar más partido al nuevo paquete de Mercedes, mientras Lewis Hamilton no supo dar con la tecla.

Muchos errores no forzados, también de Red Bull y un desesperado Max Verstappen incapaz de clavar la curva 'Acqua Minerale', provocados por un circuito que no permite el mínimo fallo al ser una pista estrecha, con pianos altos y escapatorias de hierba o grava en casi todas las curvas, incluso con modificaciones para esta edición. Alonso, el primero en salir, solo dio dos vueltas con el primer 'set up', para después cambiar muchos componentes --solo dio 18 curvas--.

La goma media fue la más utilizada en los primeros minutos de los Libres 1, y fue Russell quien marcó el mejor tiempo en esta primera mitad de sesión, un 1:17.909. El primer incidente de la jornada lo protagonizó, a los 20 minutos, el tailandés Alex Albon en el segundo sector. Una avería le obligó a detener su coche en el césped y abandonar la sesión antes de lo previsto, impidiendo la actividad en pista durante más de cinco minutos por la primera y única bandera roja.

Tras esto, Verstappen, Sainz y Russell pasaron por lo más alto de la tabla de tiempos, aunque las mejores referencias llegaron con los neumáticos blandos a escena. Bajaron considerablemente los cronos, ya que la parrilla empezó a apretar más y buscar los límites de la pista. Por esto, se vieron más salidas de pista, con 'excursiones' de Hamilton y Tsunoda en la recta final de la tanda, también debido a esas modificaciones en las escapatorias.

Leclerc marcó un 1:16.990, y los Red Bull en simulaciones con blando eran incapaces de alcanzar ese ritmo. En los últimos 15 minutos Alonso montó los blandos y marcó una buena vuelta, en un segundo intento con menos agarre, que le permitió cerrar el 'top 10'.

Casi a problema por vuelta en los últimos minutos, Verstappen se quejó del rendimiento de los frenos cuando encaraba la curva 'Acqua Minerale', que terminó por desesperarlo. También tuvo un susto en le giro 14 del trazado, cuando su monoplaza le dio un trallazo por detrás obligándole a ir por la hierba. Nada cómodo el actual campeón del mundo, que parece que tendrá más problemas por dominar en Imola.

Ferrari, Mercedes y McLaren se dedicaron a realizar tandas largas al final de una sesión con Sergio Pérez cuarto, Verstappen quinto, Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB) sexto, Hamilton séptimo, los dos McLaren octavo y noveno con Lando Norris por delante de Oscar Piastri y Alonso décimo.