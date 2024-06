Daniel Granda González triunfa en la segunda prueba del circuito de golf de COPE Asturias

Hasta el sol acompañó a los jugadores que han querido participar en la segunda prueba del circuito de golf de COPE Asturias. La prueba, enmarcada en la tercera edición de este exitoso torneo, se ha desarrollado en el Real Club de Golf La Barganiza. “El nivel de la prueba ha sido muy alto, me encanta”, ha dicho el ganador, Daniel Granda González. Este sábado, el evento continuó con gran éxito, atrayendo a numerosos golfistas y aficionados.

Y es que el circuito de golf de COPE Asturias se ha hecho un hueco en el calendario golfístico del norte de España; ya ha logrado el reconocimiento, tanto de los deportistas, como de los clubes que acogen las pruebas.

Es la primera vez que el ganador de la segunda prueba participa en este torneo y, según sus palabras, está encantado con la organización: "Me ha parecido muy buena, ha sido todo muy fluido. He tardado cuatro horas y media y he visto que el nivel es muy alto", ha asegurado el ganador.

Daniel, muy animado con el triunfo de este sábado, ya se ve en la final: "Tengo muchas ganas de ir a Santiago de Compostela"









Otras pruebas del III circuito COPE Asturias

Tras la exitosa celebración de las dos primeras pruebas en Las Caldas y en La Barganiza, el circuito de golf de COPE Asturias continuará su recorrido el 6 de julio en el Campo Municipal de La Llorea, ubicado en Gijón, y el 3 de agosto en el prestigioso Campo de Golf de Tol, en Castropol. La culminación de este emocionante torneo será con la gran final en el Campo de Golf Val de Rois, situado en Santiago de Compostela.

