El portero montenegrino del Millwall, Matija Sarkic, fallece a los 26 años

Matija Sarkic, portero montenegrino del Millwall, equipo del Championship (Segunda división inglesa), ha fallecido a los 26 años, informó el club en un comunicado.

Sarkic, nacido en Londres, pero internacional por Montenegro, había disputado 33 partidos con el Millwall después de llegar el verano pasado procedente del Wolverhampton Wanderers.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.