El enorme despliegue del Barça para el partido electoral Laporta-Font: 122 mesas electorales y cinco ciudades

Un total de 114.504 socios están llamados a las urnas este domingo para elegir al nuevo presidente del FC Barcelona, unas elecciones que contarán con 122 mesas electorales repartidas en cinco sedes y el trabajo de 435 personas para lograr que la jornada sea un éxito democrático. A los pies del Spotify Camp Nou estarán 110 de esas mesas, con ocho puntos de votación secreta, y a la que podrán acudir los 92.562 socios con derecho a voto de la provincia de Barcelona (el 80,84% del censo).

El club también ha dispuesto puntos de votación para los socios del resto de provincias catalanas y también para los residentes en el Principado de Andorra. Los 5.011 votantes de Girona (4,48%) podrán hacerlo en cinco mesas que estarán en la Casa de Cultura de Girona; los 4.086 socios tarraconenses (3,57%) dispondrán de cuatro mesas que acogerá la Diputación de Tarragona; los 1.895 ilerdenses con derecho a voto (1,65%) podrán ejercerlo en las dos mesas que tendrá la delegación de la Federación Catalana de Fútbol de Lleida; y el Palau de Congressos de Andorra también dispondrá una mesa para que puedan votar los 705 residentes andorranos que están llamados a las urnas (0,61%).

De este censo de 114.504 personas, 86.646 son hombres (75,67%) y 27.858, mujeres (24,33%). Todos ellos podrán votar por el próximo presidente del Barça entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche de este domingo, en la sede electoral que le corresponda. Para que puedan hacerlo con las máximas garantías, el club contará durante la jornada electoral con 435 trabajadores. De ellos, 350 serán personal del club, entre presidentes, vocales, técnicos de sistemas, personal de comunicación, etc. Y otros 85 será personal externo, que se dedicará principal mente a cuestiones relacionadas con la seguridad, el control de accesos y la gestión de las colas.

@FCBarcelona_cat El FC Barcelona convoca elecciones

laporta y font los candidatos

Podrán elegir entre dos candidatos: el abogado Joan Laporta i Estruch (Barcelona, 29 junio de 1962) y el empresario Víctor Font i Manté (Granollers, 12 agosto de 1972) para determinar quién será el presidente del FC Barcelona para los próximos cinco años, en una escena en la que todos los focos iluminan al último presidente.

Seguramente el favoritismo de Laporta (socio 9.601) no sería tan evidente si su oposición hubiera sido capaz de articular una candidatura unitaria en la que aglutinar las diferentes opciones. Pero como ocurre en estos casos, los ‘egos’ destruyeron la posibilidad: Marc Ciria y Xavier Vilajoana no consiguieron las firmas; ‘Som un clam’, uno de los colectivos más numerosos y activos, no dio el paso y Víctor Font se quedó solo, aunque todos estos actores preelectorales han confirmado que votarán al rival de Laporta.

EFE Marc Ciria, candidato a la presidencia del Barcelona tras entregar los avales

Font (socio 55.406), que se presenta por segunda vez y ya perdió en 2021 ante Laporta, representa el cambio, la imagen de la profesionalidad, de un barcelonismo transversal. Sin embargo, parece tener pocas opciones ante el presidente saliente, un dirigente carismático y con tintes populistas que ha basado su campaña en pocos anuncios y en ataques directos a su adversario. En la campaña ha hecho suya la frase: "Contra todo y contra todos" y siempre recuerda que él ha sido el único que ha salvado dos veces al Barça.

Laporta es un corredor de fondo, presidente entre 2003-2010 y desde 2021 a 2026, pero también un superviviente, capaz de salir a flote tras una moción de censura (2008) o tras sufrir una acción de responsabilidad social por parte de Sandro Rosell (2010). El abogado representa una cosa y la contraria. Capaz de despotricar del Real Madrid y de alinearse con la entidad que preside Florentino Pérez cuando en las arcas del club catalán lucían telarañas.

EFE BARCELONA, 12/03/2026.- Los dos candidatos a las elecciones del FC Barcelona, Joan Laporta (i) y Víctor Font (d).

Parece que la balanza difícilmente se va inclinar del lado del empresario. Da igual que se apunten sospechas sobre comisiones o de operaciones opacas o que The New York Times publique que el Barça con 2.500 millones de euros sea el club más endeudado de la historia. A Laporta tampoco le influye que se considere que el Barça sea una especie de "empresa familiar" en la que trabajan su hermana Maite o su prima Marta Segú, que es la directora general de la Fundació, ni cuando desde la oposición le han afeado que su excuñado, Alejandro Echevarría, sin cargo en el organigrama, sea de los que más poder aglutinan en el club.

Y es que en el haber de Laporta pesa mucho haber rehecho el proyecto deportivo con la llegada de Hansi Flick y el papel relevante de la generación que lidera Lamine Yamal. También que en una época de vacas flacas, la directiva que preside se haya lanzado a construir un nuevo estadio, que cuando esté listo será el más grande de Europa con 105.000 asientos.