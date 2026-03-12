Nuevo mensaje de Xavi tras sus críticas a Laporta: "Con la verdad por delante, ¡siempre!"

El pasado domingo, Xavi Hernández, en una entrevista concedida a 'La Vanguardia, rompió su silencio dos años después de ser cesado como entrenador del FC Barcelona y desveló que Leo Messi no regresó al equipo azulgrana en 2023 porque Joan Laporta "lo tiró todo para atrás".

Unas declaraciones a las que respondió el ahora candidato a la presidencia del Barça en la entrevista del lunes en El Partidazo de COPE. "Lo que más me duele es que Víctor Font haya utilizado a una leyenda del barcelonismo para ir a hacer daño, para dividir al barcelonismo", aseguró.

Además, Laporta calificó la destitución de Xavi como una "decisión dolorosa" y al mismo tiempo explicó que fue un acierto. "Suerte que prescindimos de sus servicios, porque los hechos son muy contundentes y el proyecto no funcionaba", afirmó.

Y el último capítulo de esta 'guerra' entre Xavi y Laporta, por el momento, se ha vivido este jueves después de que el exfutbolista haya publicado un contundente mensaje en sus redes sociales a tres días de las elecciones a la presidencia azulgrana.

La leyenda del Barça ha subido a su cuenta de Instagram una foto celebrando un gol acompañado del siguiente texto: "Con la verdad por delante, ¡siempre! Con el Barça en el corazón, ¡siempre! ¡Visca el Barça!". Unas palabras dirigidas a los que desde el sábado le han acusado de mentiroso.