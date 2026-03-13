Tensa acusación de Font a Laporta en el último debate por el papel de Echevarría: "Un club como el Barça no puede tener fascistas"

El último debate entre Joan Laporta y Víctor Font antes de la jornada electoral del domingo, dejó algunos momentos de tensión entre ambos candidatos.

El primero de ellos vino por Alejandro Echevarría, uno de los hombres de máxima confianza de Joan Laporta. Font puso en duda la valía y la necesidad de tener a un hombre como Echevarría trabajando en la sombra para el Barça.

Mientras Laporta explicaba que Echevarría "tiene unas funciones" de "hombre de confianza, que me ayuda en las relaciones con LaLiga y con la Federación Española", Font se preguntaba por qué Echevarría no tenía un cargo y se refirió a él con términos duros: "Es de la Fundación Francisco Franco, y un club como el Barça no puede tener fascistas", a lo que Laporta respondía con un: "¡No sea sectario y no diga animaladas!".

ACUSACIONES MUTUAS DE MENTIR

En otro momento del debate, ambos se acusaron de mentir. Laporta acusó a Font de "llevar cinco años diciendo que tendríamos que transformar el Barça en Sociedad Anónima", y aprovechó para presumir de gestión: "Hemos sido garantes de que el club siga siendo de los socios sin que haya salido un euro más de sus bolsillos. Así que no mientas".

Otro de los puntos más significativos vino por Haaland. El diario Sport grababa este miércoles la imagen de Víctor Font entrando en el hotel de Madrid en el que se alojaba el Manchester City con la intención de cerrar un preacuerdo por Erling Haaland.

Laporta poco más que calificó a Font de "ridículo". "No tienes sentido del ridículo. Tendrías que callar. La agente Rafaela Pimienta lo ha desmentido". Font defendió el movimiento que mantiene tener con el club británico: "En esto no tiene nada que ver la agente".