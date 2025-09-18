COPE
El enfado de Huijsen con su sanción: "Se admite el error, pero sigo sancionado"

El Comité de Apelación ha desestimado el recurso presentado por el Real Madrid que acudirá al TAD

Huijsen, central del Real Madrid ha reaccionado a su sanción en su cuenta de Instagram

El central del Real Madrid ha reaccionado en su cuenta de Instagram

El Comité de Apelación ha desestimado este miércoles el recurso del Real Madrid para retirar la tarjeta roja a Dean Huijsen por su expulsión del pasado sábado contra la Real Sociedad

El central madridista derribó a Oyarzabal en los últimos minutos de la primera parte y Gil Manzano decidió mostrarle la tarjeta roja.

Y la reacción del futbolista no se ha hecho esperar y ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen mostrando su descontento con la decisión del Comité de Apelación. En el texto, Huijsen explica cómo ocurrió todo resumido en cinco puntos.

  1. Gil Manzano expulsa injustamente a Huijsen
  2. El VAR no entra y lo permite
  3. El Real Madrid juega con uno menos 2/3 del partido
  4. El CTA reconoce el error
  5. El CTA sanciona, una vez reconocido el error, con otro partido a Huijsen

Mensaje que cierra con la siguiente frase: "Se admite el error, pero sigo sancionado. Buena imagen para el fútbol español".

