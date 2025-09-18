Apelación desestima el recurso por la roja a Huijsen frente a la Real Sociedad y el Real Madrid acudirá al TAD

El Comité de Apelación ha resuelto este jueves no quitarle la tarjeta roja a Dean Huijsen de su partido del pasado fin de semana frente a la Real Sociedad en el Reale Arena.

El jugador fue expulsado al término de la primera mitad por derribar a Oyarzabal en una jugada que, bajo el criterio de Gil Manzano, era ocasión manifiesta de gol. Después, el CTA en su análisis semanal 'Tiempo de revisión' reconoció que el castigo que recibió el centrao del Real Madrid fue excesivo y que la falta podría haberse sancionado con una tarjeta amarilla.

Sin embargo, Apelación rechaza el recurso del Real Madrid por dicha amonestación. El Comité explica que comparte la valoración realizada por el CTA pero reconoce que "la jugada admite distintas interpretaciones, lo que excluye la existencia de un error material manifiesto. Precisamente por ello, y como acertadamente señala el propio Comité Técnico de Árbitros —criterio que este Comité comparte—, el VAR actuó correctamente al no intervenir, al no tratarse de una acción susceptible de ser considerada como error claro, obvio y manifiesto".

El Real Madrid, tal como informó Melchor Ruiz, tras conocer la decisión del Comité de Apelación, anunció que acudirá al TAD.