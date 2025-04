El enfado de Álvaro Cervera tras la polémica arbitral del partido ante el Burgos: "Últimamente pasan cosas como para por lo menos dudar"

El Tenerife y Burgos empataron a 0-0 este sábado en un choque que casi les excluye de sus objetivos: los insulares de evitar el descenso y los burgaleses, de atacar los puestos de promoción.

El delantero local Enric Gallego pudo adelantar a su equipo en el minuto 64, pero lo evitó el poste derecho del guardameta visitante Ander Cantero al repeler su disparo, tras un rechace del meta ante un disparo de un jugador local. Poco después, el meta burgalés volvió a rechazar otro disparo, en este caso de Fabio, pero el balón salió disparado y lo aprovechó Diarra para enviar al fondo de la red, tanto invalidado por el colegiado a instancia del VAR.

Y cuando el encuentro encaraba ya sus últimos minutos el árbitro invalidó un nuevo tanto a los tinerfeños, tras consultarlo en el VAR, después de un lanzamiento de falta de Luismi Cruz que Cantero no pudo atajar. El colegiado decretó fuera de juego de Ángel en esta acción polémica.

ENFADO DE ÁLVARO CERVERA

El técnico local, Álvaro Cervera, no ocultó su enfado por esas decisiones arbitrales en la rueda de prensa después del partido: “No puedes ir al VAR, dale para adelante y dale para atrás a la imagen. Si no lo tienes claro, deja lo que pitas en el campo. No es fuera de juego”.

Un Cervera que lamentó que “Ya van 5-6 así" y señaló que "últimamente pasan cosas con el Tenerife como para por lo menos dudar. En Málaga no fueron ni a ver una jugada con un delantero delante de nuestro portero”.