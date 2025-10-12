El Zaragoza toca fondo y cesa a Gabi para intentar salir a flote

Se acabó la etapa de Gabi Fernández en el banquillo del Real Zaragoza. El técnico madrileño ha durado poco más de los 192 días de media de los últimos entrenadores, pero ha acabado siendo cesado después de la derrota por 4-2 del equipo este sábado ante el Almería. El club toma la decisión de cambiar de técnico en el día grande para Zaragoza, el día del Pilar.

El cese no se ha hecho aún oficial, pero si se le ha comunicado al preparador que deja al equipo colista en Segunda División, con 6 puntos en 9 partidos y solo una victoria (0-1 ante el Mirandés). El Zaragoza acumula 3 empates y 5 derrotas y tiene la salvación a tres puntos. Gabi ya estaba siendo muy criticado, pero consiguió salvar el puesto tras ganar al Mirandés, aunque dos tropiezos seguidos le han acabado sentenciando.

LaLiga Gabi y su Zaragoza solo han ganado un partido en lo que va de temporada.

Llegó a la entidad en el tramo final de la pasada campaña y consiguió salvar al equipo después de sumar 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas en 11 partidos. En total sus números en el banquillo son de 20 encuentros de los que solo ha ganado 5. Unas cifras muy pobres para un Real Zaragoza que soñaba este verano con regresar por fin a Primera tras 13 campañas consecutivas en la categoría de plata. Sin embargo, el equipo no ha estado a la altura, las sensaciones han sido muy malas y se he empezado a levantar un miedo al descenso. Cambio de rumbo, pero sin Gabi a los mandos.