Luis Enrique consigue su segundo Trofeo Johan Cruyff en el Balón de Oro, con una dedicatoria muy especial

Luis Enrique Martínez ganó este lunes el Trofeo Johan Cruff al mejor entrenador durante la gala del Balón de Oro 2025 que tuvo lugar este lunes en París.

Luis Enrique fue nombrado mejor entrenador de la temporada mientras dirigía a su equipo, al PSG, en Marsella, frente al Olympique, en el 'clásico' de la Ligue 1 que no pudo celebrarse este pasado fin de semana por el temporal que azotaba a la zona, y que se celebró este lunes (con triunfo del equipo marsellés por 1-0).

Ante la imposibilidad de que Luis Enrique estuviera presente en la gala, dejó un discurso grabado que fue emitido a través de la pantalla que coronaba el escenario.

Luis Enrique aprovechó para dar las gracias por el galardón a mucha gente: "Me gustaría agradecérselo a mi familia, es un momento especial para ellos. También a todo el personal del PSG que hacen que el club sea lo que es. Y, por supuesto, a los jugadores porque han cumplido con un año espectacular", reconoció en un perfecto francés.

Pero se reservó dos dedicatorias muy especiales para el final de su 'speech': "Al presidente, el señor Nasser Al-Khelaïfi, que siempre está cuidado del equipo, y muy especialmente a don Luis Campos. Todavía me acuerdo de la primera vez que nos vimos en mi casa, desde ese momento tenemos una relación muy especial, y es algo muy fuerte en mi vida".

No quiso terminar sin dejar un mensaje "para todos los futbolistas. Es bonito ganar un trofeo individual para ti y para tu familia, pero creo que el mejor de todos los reconocimientos es el de los fans y de todos los que aman el fútbol".

Es la segunda vez en la historia del Balón de Oro que Luis Enrique es nombrado mejor entrenador. La primera vez fue en 2015, cuando dirigía el banquillo del Barcelona.