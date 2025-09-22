La indignación de Mario Suárez por la posición de Pedri en el Balón de Oro: "Vieron el fútbol de espaldas"

Este lunes se entrega el Balón de Oro en un año de los más ajustados por las dudas que existe sobre el posible ganador. Hasta última hora no se sabe quién será el galardonado como mejor jugador de la temporada, algo que está entre el jugador del PSG Dembélé y el del Barcelona, Lamine Yamal.

Por el palmarés, el gran favorito sería el delantero del PSG y ex del Barcelona, Ousmane Dembélé, que el año pasado ganó cuatro títulos, en especial la ansiada Champions League tan perseguida por el club parisino, y colaborando con 35 goles y 16 asistencias. El jugador francés logró con Luis Enrique su mejor temporada, después de abandonar el Barcelona donde nunca llegó a acercarse a su mejor versión.

EFE LIVERPOOL (United Kingdom), 11/03/2025.- Ousmane Dembele of PSG celebrates after scoring the opening goal during the UEFA Champions League Round of 16, 2nd leg soccer match between Liverpool FC and Paris Saint-Germain, in Liverpool, Britain, 11 March 2025. (Liga de Campeones, Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Lamine Yamal es el otro gran candidato después de una temporada en la que logró un doblete en España con Liga y Copa del Rey, pero al que se le escapó la Champions League después de caer en las semifinales ante el Inter de Milan. El joven jugador de 18 años marcó 21 goles e hizo 22 asistencias, y fue el gran referente del equipo de Hansi Flick junto a Raphinha y Pedri. Si Lamine no acaba ganando, todo el mundo del fútbol tiene claro que acabará logrando el premio más adelante.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Pedri (FC Barcelona) controla el balón presionado por Dani Parejo (Villarreal CF) durante el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estadio Olímpic Lluís Companys, el 18 de mayo de 2025, en Barcelona, España.

Antes de conocer el ganador final, se han ido conociendo los futbolistas que han ocupado las posiciones más atrasadas, del 30º al 10º puesto. En este rango ha destacado mucho que Fabián Ruiz, jugador del PSG y uno de los mejores jugadores de la pasada temporada, haya acabado 24º. Y uno de las mayores polémicas ha sido la 11ª posición de Pedri. El centrocampista azulgrana también fue uno de los más destacados en la gran temporada culé, pero finalmente se quedó fuera de los diez primeros.

Uno de los más críticos con esta posición de Pedri ha sido Mario Suárez, el ex futbolista y actual comentarista de El Partidazo de COPE, que publicó un tweet criticando a los encargados de votar el Balón de Oro: