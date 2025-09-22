Preocupación en el fútbol argentino por el ingreso hospitalario del entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, entrenador del Boca Juniors de Argentina, fue ingresado este lunes en una clínica de Buenos Aires por un cuadro de deshidratación, y se espera que pase algunas jornadas bajo supervisión médica para practicarse estudios médicos.

El director técnico del 'Xeneize', de 69 años, fue internado en la clínica Fleni de la ciudad de Buenos Aires, y su estado de salud enciende la preocupación en el ámbito del fútbol local, ya que Russo atraviesa desde 2017 un cáncer de vejiga y hace dos semanas permaneció bajo observación en el mismo establecimiento durante cinco días para recuperarse de una infección urinaria.

El domingo estuvo presente en el partido en el que su equipo empató 2-2 ante Central Córdoba por el torneo local y perdió una buena ocasión de trepar a la cima de la zona A, en la que suma catorce puntos tras nueve partidos jugados.

Russo permaneció todo el partido sentado en el banco de suplentes, donde se le vio cansado, a pesar de que durante la semana condujo los entrenamientos de Boca con normalidad y el fin de semana anterior estuvo al frente del equipo en el empate 1-1 como visitante en la cancha de Rosario Central, club con el que logró la Copa de la Liga Profesional 2023.

Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, dos de sus asistentes más cercanos, estarán a cargo de los entrenamientos del plantel durante el tiempo que Russo esté fuera.

El actual es el tercer período de 'Miguelo' en Boca: en su primera etapa duró sólo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 ante el Gremio de Brasil y perdió la final del Mundial de Clubes ante el Milan; en su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y perdió en las semifinales de Libertadores ante Santos de Brasil.

De larga trayectoria, Russo también dirigió en Argentina a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club.

Además, dirigió a Universidad de Chile y Unión Deportiva Salamanca, de Chile; Monarcas Morelia, de México; Millonarios, de Colombia; Alianza Lima, de Perú; Cerro Porteño, de Paraguay; y Al Nassr, de Arabia Saudí.

Como jugador, Russo se desempeñó como mediocampista defensivo y su único club fue Estudiantes de La Plata, donde completó 435 partidos y anotó once goles entre 1975 y 1989; mientras que en la selección argentina disputó 17 partidos.