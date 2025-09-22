El recado de Dani Senabre al conocer el Balón de Oro a Dembélé: "Ojalá algún periodista hubiera avisado de su calidad"

Ousmane Dembélé consiguió su primer Balón de Oro a mejor jugador del mundo. El delantero francés del PSG acabó por delante de Lamine Yamal, que con solo 18 años se quedó a las puertas del gran premio.

Dembélé se lleva el premio después de una temporada espectacular con el PSG, en la que ganó cuatro títulos, en especial la Champions League que tanto perseguía el club francés desde hace años con grandes inversiones de dinero. El galo, de 28 años, brilló con luz propia y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

EFE PARIS (France), 22/09/2025.- Paris Saint-Germain's player Ousmane Dembele poses with the Men's Ballon d'Or trophy during the Ballon d'Or 2025 ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris, France, 22 September 2025. (Francia) EFE/EPA/Mohammed Badra

Dembelé precedió en la clasificación del premio al internacional español Lamine Yamal, delantero del Barcelona, y a su compañero de equipo Vitinha. Completaron el 'top 5' egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el también azulgrana Raphinha.

El delantero se marchó hace dos temporadas del Barcelona para fichar por el PSG por 50 millones de euros, después de seis años en el club azulgrana. Dembélé llegó procedente del Borussia Dortmund cuando Neymar se marchó al PSG y su fichaje dejó dudas desde el primer momento en el que se pagaron 150 millones de euros por él.

Cordon Press Dembélé celebra un gol con la camiseta del Barcelona.

la defensa de dani senabre de dembélé

Uno de los periodistas que más han defendido a Dembélé durante todos estos años, en el Barcelona y en el PSG, es Dani Senabre. El colaborador de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE siempre ha dado la cara por el francés, incluso en sus peores momentos en el equipo azulgrana.