El Burgos salva un punto en El Plantío ante el Granada, que sigue colista

El Burgos CF sumó un punto más ante el Granada en un encuentro muy serio en casa en el que el acierto no acompañó al equipo de Luis Miguel Ramis pero logró neutralizar el gol inicial de Álex Sola con un cabezazo de Grego Sierra tras una gran acción del debutante Fermín.

El Granada por su parte no termina de despegar y sigue sin conocer la victoria tras seis jornadas aunque suma un punto importante a domicilio.

Ramis sorprendió con un once distinto al habitual tras la baja de última hora de Curro, el técnico apostó por dar salida a Mejía y Appin en las bandas, un movimiento que dio frutos en lo anímico: el Burgos se mostró atrevido y logró incomodar a una defensa nazarí cada vez más desconcertada.

En el minuto 25, Mejía protagonizó una de las acciones más claras tras una conducción vertical que acabó en un pase filtrado a Fer Niño, en la que se plantó en el área e intentó ajustar al palo, pero se topó con Luca Zidane y apenas un minuto después, Atienza rozó el gol con un remate de cabeza a la salida de un córner que se marchó por encima del larguero.

La presión alta del Burgos daba resultados, robaba con facilidad en campo rival, pero carecía de un rematador que culminase las jugadas mientras el Granada sufría, pero resistía, y el partido seguía igualado, con dos defensas que imponían su ley.

Al borde del descanso, el conjunto blanquinegro disfrutó de una doble ocasión tras una cesión de Pascual en la que el guardameta nazarí solventó como pudo, y en el disparo, Morante probó fortuna en un libre directo y en el rechace, lo volvió a intentar con un disparo seco que se estrelló en la defensa.

La segunda mitad comenzó con la misma tónica del primer acto, un Burgos incisivo y con las ideas claras en ataque y el primer aviso llegó en el 49, cuando Kevin Appin filtró un pase medido a Fer Niño, que se plantó en buena posición pero no encontró portería con su disparo.

A partir de ahí, el Granada empezó a asentarse mejor en defensa, aprovechando el desgaste de la delantera visitante y esperando su momento, que llegó en el 67 en el primer y único disparo a puerta en una jugada en la que Faye se aprovechó de la confianza excesiva de la zaga burgalesa y sirvió un balón a Álex Sola, que cruzó el disparo para batir a Cantero y poner el 1-0 en el marcador.

El Burgos no tardó en reaccionar. Primero lo intentó David González con un zurdazo que rozó el poste, y poco después Ramis movió el banquillo: entraron Fermín e Iñigo Córdoba para buscar una marcha más.

La apuesta no pudo salir mejor y en su primera acción, Fermín, debutante del filial, sirvió un centro preciso al área y encontró la cabeza de Grego Sierra, que aprovechó un desajuste defensivo del Granada para firmar el empate.

Con el 1-1, el duelo se abrió por completo, los dos equipos se lanzaron al ataque, el ritmo se aceleró y las áreas se convirtieron en protagonistas.

Mario González dispuso de dos oportunidades claras para decantar la balanza del lado blanquinegro, pero no logró materializar y el marcador no volvió a moverse.

FICHA DEL PARTIDO: BURGOS, 1 - GRANADA, 1

1-Burgos CF: Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Sierra, Florian; Morante, Atienza, Mejía (Fermín min 70), David González (Íñigo Córdoba min 70), Appin (Mario Cantero min 82), Fer Niño (Mario González min 82).

1-Granada CF: Luca, Casadesús (Williams min 88), Oscar, Lama, Hormigo (Pablo Saenz min 70), Alemañ (Trigueros min 88), Alcaraz, Hongla (Gadnidze min 56), Sola (Baila Diallo min 70), Pascual, Faye.

Goles: 0-1 M.67: Alex Sola. 1-1 M.71: Grego Sierra.

Árbitro: Rafael Sánchez López (comité murciano). Amonestó por los locales a Fermín (min 74) y por los visitantes a Hongla (min 48), Sola (min 69).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Hypermotion disputado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 8.887 espectadores.