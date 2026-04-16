El duro artículo contra el Real Madrid que se ha vuelto viral en todo el mundo: 'Los peores perdedores del fútbol'

El Real Madrid cayó eliminado en Múnich en los cuartos de final de la Champions. El conjunto blanco tenía la prórroga encaminada cuando Camavinga fue expulsado de forma polémica y acabó perdiendo el partido en dos zarpazos de Luis Díaz y Olise. Tras la derrota los blancos se quejaron, y mucho, de la actuación de Vincic. Desde Alemania, por ello, le han llegado duras críticas, la mayor un artículo publicado en el Welt, que se ha vuelto viral en todo el mundo.

Los peores perdedores del fútbol mundial

“El Real Madrid fracasa en Múnich y, como suele ocurrir, culpa al árbitro. ¿A quién más podrían culpar? Las traiciones forman parte del ADN de un club que lleva años perdiendo respeto y decencia.

Ganar es fácil, perder es algo que pocos pueden soportar. Como el Real Madrid. Este club, otrora orgulloso, grande y ejemplar, lleva años perdiendo dignidad y respeto. Una vez más, el miércoles por la noche contra el FC Bayern, cuando los españoles fueron eliminados de la Champions League tras un emocionante partido.

Captura Momento de la expulsión a Camavinga en el Bayern-Real Madrid

Habían perdido en la ida por 1-2 y ahora el de vuelta por 3-4. La culpa, según ellos, no era de su propio rendimiento, sino del árbitro. Como suele ocurrir con el Real Madrid. Esta vez, la ira de los españoles se dirigió al esloveno Slavko Vincic y a una decisión en el minuto 86, cuando Eduardo Camavinga recibió su segunda tarjeta amarilla. Había recogido el balón con la mano tras una falta, corrió con él y lo dejó caer a varios metros de distancia. Al hacerlo, impidió que los rivales que presionaban reanudaran rápidamente el juego. Según el reglamento, esto es un claro caso de retraso del juego y merece una tarjeta amarilla.

Podría considerarse una nimiedad que Vincic siguiera las reglas, pero sin duda no estuvo mal. Más bien, la ira de los españoles también debería dirigirse a Camavinga. Cualquiera que ya hubiera recibido una tarjeta amarilla ocho minutos antes por una clara falta táctica debería abstenerse de tales payasadas. Que sus compañeros lo vieran de otra manera también puede deberse a que el comportamiento antideportivo, la intimidación al árbitro y las traiciones entre leyendas han formado parte del ADN del Real Madrid desde hace mucho tiempo.

EFE Momento de la segunda amarilla a Camavinga en el Bayern-Real Madrid

La patética carta de indignación de Real

Basta con recordar el lamentable boicot al premio al Jugador Mundial de la FIFA porque Vinicius Junior no fue elegido ganador. O la patética carta de indignación dirigida a la federación de fútbol y a la máxima autoridad deportiva estatal del país, en la que el club alegaba seriamente haber sido sistemáticamente engañado y perjudicado por el sistema arbitral.

El comportamiento de los jugadores en Múnich reflejó esta situación. Cuando Luis Díaz marcó el tan ansiado empate, apenas unos minutos después de ser expulsado Camavinga, el eterno provocador Vinícius Júnior ya aplaudía sarcásticamente al árbitro. Tras el pitido final, su mala conducta no conoció límites. El brasileño se plantó amenazadoramente frente a Vincíc y le apuntó con el dedo a la cara. Jude Bellingham y Arda Güler acosaron e insultaron al esloveno, y Güler recibió una tarjeta roja camino al vestuario.

Cordon Press Arda Güler protesta a Vincic tras el pitido final del partido en Múnich.

El Bayern mereció ganar; fue el equipo dominante en ambos partidos, incluyendo el de vuelta, con un 69% de posesión y 21-12 tiros a puerta. El Real Madrid debería simplemente reconocerlo.

Las palabras de Henry y Sneijder

Thierry Henry habló de la polémica jugada con Camavinga: “Los aficionados del Madrid van a inundar las redes llorando por el árbitro. Dirán que la segunda amarilla a Camavinga fue una vergüenza, que fue demasiado blanda para un cuarto de final de la Champions League, y que los oficiales estaban sesgados en su contra. Pero hay que entenderlo: cuando estás jugando de visitante en el Allianz Arena, no le das al árbitro ni una sola razón para tomar una decisión. Tienes que ser más listo que eso”.

También lo hizo Wesley Sneijder, exjugador del Real Madrid, aunque en su caso muy crítico con Camavinga y aseguró que en el galo debería haberse centrado la frustración blanca: “Camavinga es un estúpido ¿Sabéis lo que deberían haber hecho los jugadores del Real Madrid tras el pitido final? Deberían haber corrido al vestuario y haberle mostrado su enfado. No creo que deba ir al Mundial”.