Manolo Sanchís, sobre la expulsión de Camavinga en el Bayern - Real Madrid: "No es jugada para que le echen pero para qué narices..."
El exjugador critica la rigurosa expulsión del francés ante el Bayern, asegurando que la acción que le costó la segunda amarilla era innecesaria.
Madrid - Publicado el - Actualizado
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El trepidante partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid ha estado marcado por la intensidad y la polémica. Al final, el equipo blanco ha caído eliminado tras perder 4-3 en un partidazo en el Allianz Arena. Uno de los momentos clave del encuentro ha sido la expulsión de Eduardo Camavinga en el minuto 85, una decisión arbitral que ha generado un fuerte debate.
Durante la retransmisión del partido en 'Tiempo de Juego', el exfutbolista y comentarista Manolo Sanchís ha estallado contra la segunda tarjeta amarilla mostrada al centrocampista francés. El que fuera capitán del conjunto blanco se mostró tajante: "No es jugada para que le echen".
Para qué narices tiene que hacer la tontería esa"
Visiblemente contrariado con la decisión del colegiado, Sanchís añadió: "Para qué narices tiene que hacer, la tontería esa", cuestionando la acción que supuso la amonestación para el jugador madridista y que dejó al equipo con diez hombres en el tramo final.
Una expulsión que marcó el partido
La jugada de la expulsión se produjo cuando Camavinga cometió una falta en el centro del campo y, según el árbitro, se llevó el balón de la zona de juego, lo que le valió la segunda amonestación. Esta decisión dejó al Real Madrid en inferioridad numérica en un momento crítico del enfrentamiento.
Pocos minutos después, en el 88, el Bayern de Múnich aprovechó la superioridad numérica. Luis Díaz recibió un taconazo de Musiala y su disparo, tras tocar en Militao, se coló en la portería de Lunin para establecer el 3-3 definitivo en el marcador. Olisse marcaba el definitivo 4-3 en del descuento.
Un empate a goles en Múnich
El encuentro fue un constante intercambio de golpes desde el inicio. Arda Güler adelantó al Madrid en el primer minuto tras un error de Neuer, pero Pavlovic igualó poco después para el equipo alemán. El propio Güler volvió a marcar de falta directa en el minuto 28, pero Harry Kane y Mbappé dejaron el marcador en 2-3 al descanso a favor de los blancos.
En la segunda mitad, el Bayern buscó con insistencia el empate, encerrando por momentos al Real Madrid en su campo. A pesar de las ocasiones de ambos equipos, con paradas de mérito de Neuer y Lunin, el marcador no se movió hasta la controvertida expulsión y el posterior gol de Luis Díaz que selló el empate.
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