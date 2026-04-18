La Segunda División nos vuelve a dejar otra imagen surrealista en el Zaragoza-Ceuta

Real Zaragoza y Ceuta empataron a dos en el primer encuentro del sábado en Segunda División. Empate que deja a los maños a cuatro de la salvación que marca el Cádiz, aunque los gaditanos con un partido menos. Con este punto, el Ceuta acaricia la permanencia, y se queda a diez puntos del playoff.

Este choque nos dejó varias imágenes. Una de ellas fue la decisión del entrenador local David Navarro de introducir tres cambios antes del descanso.

Otra de las imágenes se produjo en el primer cuarto de hora de partido cuando el Ceuta atacaba por el costado derecho. Bodiger buscó el pase en largo a la carrera de Marcos Fernández, pero el balón golpeó en el linier que estaba corriendo fuera de banda. El linier dio el saque al Real Zaragoza ante alguna queja de la expedición ceutí.

Momento del problema con el linier en el Zaragoza-Ceuta

"¡Lo nunca visto! ¡El linier corta la contra con el banderín!", mensaje compartido en redes sociales por GOL, televisión que emitió el choque de esta tarde disputado en tierras aragonesas.