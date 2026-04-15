Arbeloa: "No se puede expulsar a un jugador por una cosa así, creo que el árbitro no sabía que Camavinga tenía amarilla y se ha cargado la eliminatoria"

Álvaro Arbeloa ha analizado en los micrófonos de Movistar+ la dura derrota del equipo en Múnich. A pesar de la eliminación, Arbeloa se ha mostrado dolido pero "muy orgulloso" del trabajo de sus futbolistas. "Lo siento por ellos, por el esfuerzo que han hecho, lo siento por todos los madridistas que han venido aquí, por todos los que lo están viendo en sus casas", ha declarado el entrenador.

Para el técnico, el encuentro ha tenido un punto de inflexión claro: la expulsión de Camavinga. "Yo creo que sí", ha respondido Arbeloa al ser preguntado sobre si la tarjeta roja había sentenciado la eliminatoria. En su opinión, "no se puede expulsar a un jugador por una cosa así", y ha sugerido que el colegiado no era consciente de que el futbolista ya tenía una amonestación: "Yo creo que el árbitro ni sabía que tenía tarjeta, y por eso se la sacaba".

Arbeloa ha lamentado profundamente la decisión arbitral, que ha cortado de raíz un choque vibrante. "Se ha cargado una eliminatoria, un partido que yo creo que estaba siendo muy bonito, muy volado, que estaba, bueno, pues en todo lo alto, y ahí se acabó el partido", ha sentenciado con frustración el técnico blanco.

Momento de la expulsión a Camavinga en el Bayern-Real Madrid

Pese al dolor por la derrota, Arbeloa ha sacado pecho por la entrega de su equipo. "Ha sido un gran partido de mis jugadores", ha afirmado, antes de añadir que está "muy orgulloso de lo que han hecho, el trabajo que han puesto, se han dejado el alma". Este esfuerzo, según el entrenador, es la seña de identidad que debe prevalecer por encima del resultado.

La imagen del equipo es innegociable para Arbeloa, que se queda con el sacrificio de sus futbolistas como principal lectura del encuentro. "Como dije ayer, volvemos a Madrid con nuestro escudo, porque lo han dado todo", ha insistido, subrayando el compromiso de la plantilla hasta el último minuto.

El entrenador también ha reconocido el desgaste físico de sus jugadores durante la segunda mitad. "Alguna ocasión hemos tenido para poder hacer algún gol, está claro que que teníamos algún jugador cansado", ha explicado. De hecho, ha revelado que planeaba mover el banquillo justo antes del momento decisivo: "Íbamos a meter justo antes del gol un par de cambios, gente de refresco, y bueno, pues yo creo que que se acaba ya con el gol".

Con la eliminación europea consumada, Arbeloa ya mira al futuro más inmediato. El técnico ha sido claro sobre el objetivo que le queda al equipo en el tramo final de la temporada: "Nada, a seguir, a seguir, porque esto es el Real Madrid". Aunque ha admitido que LaLiga "está muy, muy, muy complicada", ha recalcado la obligación de competir hasta el cierre del curso. "Tenemos un escudo que defender y y no nos queda otra opción", ha concluido. Al finalizar, el técnico ha comentado que todavía no había tenido la oportunidad de hablar con el presidente, Florentino Pérez.