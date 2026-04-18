El Real Zaragoza deja escapar la victoria ante el Ceuta y se complica la permanencia

El Ceuta sacó este sábado un sufrido empate (2-2) en su visita al Ibercaja Estadio que pone cuesta arriba la huida del descenso del Real Zaragoza, que lastrado por sus errores y apuntillado por el descaro de su rival dejó escapar una oportunidad de oro para llevarse los tres puntos.

El conjunto blanquillo, con el agua al cuello a falta de siete partidos, se enfrentaba a un Ceuta que, aunque no se jugaba nada, despertaba los recelos del técnico local, David Navarro, que en la previa lo definió como un "lobo".

A pesar del símil, fue el Zaragoza el que salió con más hambre y en los primeros instantes ya comenzó a generar peligro, pero el Ceuta no llegó con la intención de pasearse y pronto empezó también a inquietar.

En un encuentro de ida y vuelta, la más clara la tuvieron los locales en el minuto 10, después con una gran acción de Dani Gómez y el disparo de Rober González, algo mordido, que sacó Guille Vallejo.

El Zaragoza, con la vuelta de Francho Serrano, Keidi Bare y Rober, estaba mostrando una imagen mucho mejor que en la jornada anterior y fue el extremeño, de nuevo, el que casi inaugura el marcador con un peligrosísimo disparo de falta en el minuto 23.

Sin embargo, el que se adelantó fue el cuadro visitante tras una letal pérdida de balón de Hugo Pinilla que acabó en las botas de Anuar, cuyo magistral centro remató Konrad de la Fuente para poner el 0-1 en el minuto 32.

Navarro decidió sacudir el árbol antes del descanso para dar entrada a Juan Sebastián, Mawuli Mensah y Kenan Kodro por Martín Aguirregabiria, Bare y Pinilla.

La reacción fue inmediata y el punta bosnio a punto estuvo de igualar el duelo, pero su remate fue repelido por el larguero en el minuto 45.

Y al poco de la reanudación, el partido cambió tras una fea entrada de Yago Cantero sobre el tobillo de Dani Gómez que, tras la revisión en el VAR, acabó con la expulsión del defensa en el minuto 49.

Poco después, en el 57, el dominio blanquillo se materializó con un golazo de vaselina de Rober, que culminó un magnífico pase de Francho, para colocar el 1-1.

El asedio del Zaragoza era absoluto y, con el Ibercaja Estadio al borde de la locura, el colegiado Alejandro Morilla concedió penalti por mano de Matos en el minuto 85, pena máxima que materializó Dani Gómez para firmar el 2-1.

Pero el Ceuta no había dicho su última palabra y, en el último minuto, Marcos Fernández rubricó el 2-2 con el remate acrobático de un córner mal defendido por los blanquillos.

El jarro de agua fría en el hogar zaragozano fue mayúsculo y, aunque hubo 11 minutos de descuento, de nada sirvieron, para hacer definitivo un empate por completo insuficiente para los aragoneses.

ficha técnica

Real Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria (Juan Sebastián, min. 42), El Yamiq, Insua, Larios (Tasende, min. 76); Keidi Bare (Mawuli Mensah, min. 42), Saidu, Hugo Pinilla (Kenan Kodro, min. 42), Rober (Cuenca, min. 87), Francho; Dani Gómez.

Ceuta: Guille Vallejo; Redru (Zalazar, min. 87), Yago, Carlos Hernández, Capa; Marino (Domènech, min. 65), Bodiger (Matos, min. 80), Anuar (Campaña, min. 80); Konrad (Youness, min. 65), Marcos, Aisar.

Goles: 0-1. M.32: Konrad; 1-1. M.57: Rober; 2-1. M.85: Dani Gómez (P); 2-2. M.89: Marcos.

Árbitro: Alejandro Morilla (colegio navarro). Mostró cartulina amarilla a Rober (m.75) del Real Zaragoza, a Carlos Hernández (m.20), Anuar (m.22), Matos (m.81) y Marcos (m.92) del Ceuta y roja a Yago (m.48) del Ceuta. También enseñó tarjeta amarilla al entrenador del Ceuta, José Juan Romero (m.55).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima sexta jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el Ibercaja Estadio de Zaragoza ante 17.518 espectadores.