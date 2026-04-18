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La nueva jugada insólita en Segunda División: un gol de saque de banda en el Cultural-Córdoba

Un tanto anulado por un saque de banda directo precede a un golazo de Bicho que iguala el marcador en el estadio Reino de León.

Gol anulado al Córdoba
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Redacción Deportes

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Una acción insólita ha marcado el partido entre la Cultural y Deportiva Leonesa y el Córdoba en el Reino de León. El encuentro ha vivido una de las jugadas más curiosas de la temporada cuando un saque de banda directo del Córdoba ha acabado en el fondo de la portería de la Cultu. El balón botó en el área pequeña y superó al guardameta Edgar Badía, pero el tanto no subió al marcador, ya que el reglamento impide que un gol de saque de banda con la mano sea válido si nadie toca el esférico.

La perplejidad en el estadio duró poco. Justo después de la jugada invalidada, la Cultural Leonesa logró el empate. Bicho aprovechó un rechace en la frontal del área y, con un potente disparo con la pierna zurda, batió al portero Iker Álvarez, que no pudo reaccionar a tiempo. El golazo del jugador de la Cultural puso el 1-1 en el marcador. 

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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