Las dudas de Gonzalo Miró con la no continuidad de Monte Tomé como seleccionadora: "Quiero pensar que se debe a un fin de ciclo"

La entrenadora Montse Tomé abandonará su cargo como seleccionadora del equipo femenino de España como adelantó el Marca este domingo y confirmó Andrea Peláez, después de dos años muy convulsos bajo su dirección. En su puesto llegará Sonia Bermúdez, como bien ha adelantado Andrea Peláez en COPE.

Claros y sombras es como se puede describir su paso por 'la Roja', después de que accediera al puesto tras la destitución de Jorge Vilda en 2023. Y muchas han sido las voces durante este tiempo en contra de que ella fuera la entrenadora de la mejor selección femenina que hemos tenido hasta la fecha.

A eso hay que sumarle, que llegó después de ser la segunda del técnico madrileño, Jorge Vilda, y de que apoyará a Luis Rubiales a vista de todo el mundo, en una asamblea a puerta abierta, donde el ex-Presidente de la RFEF imputado por varios delitos, dejó que no iba a dimitir. Aunque días después pasara lo contrario.

¿pesó perder la final de la eurocopa?

En el terreno deportivo, Montse Tomé ha tenido algunos aciertos, y muchos errores que hacían que su permanencia en el puesto también hiciera tambalearse. Llegó en un momento muy convulso, cuando 'las 15' de la Selección hicieron un escrito, donde demandaban y luchaban por una mejora dentro de la RFEF, y encontrar una igualdad con el masculino.

EFE Final de la Eurocopa 2025, Ona Battle, Lucy Bronze, Montse Tomé y Alexia Putellas

Montse Tomé, muchas veces en vez de remar a favor de sus jugadoras, parecía que hacía todo lo contrario. Por ejemplo, no convocó a Jennifer Hermoso cuando estalló el famoso caso del beso de Luis Rubiales tras la final del Mundial 2023. O en este último tramo, incluido la Eurocopa, donde no fue convocada para el torneo, una situación que la jugadora madrileña no termina de entender como muestran sus comentarios en redes sociales. Aunque en un principio, la intención de la seleccionadora era protegerla del foco mediático.

Bajo la dirección de la ya ex seleccionadora, España ha ganado el título la Nations League y haya quedado subcampeona en la Eurocopa que se ha jugado este verano. Pero si que es verdad, que parece que la derrota contra Inglaterra dolió más, sobre todo que tras el 1-1, perdieron en los penaltis. Y a esto hay que sumar el 'fracaso' en los Juegos Olímpicos donde no se consiguió ninguna medalla.

cambio de aires en la ROJA

Gonzalo Miró en el Tertulión de los domingos habló sobre lo que piensa de la salida de la seleccionadora: "Yo entiendo como Ángel, que ha sido tremendamente crítico con la elección de Montse Tomé. que en su día era difícil de entender que fuera ella la elegida, teniendo en cuenta todo lo que había pasado en la federación y en el fútbol femenino en general".

EFE Final de la Eurocopa 2025

Y añadía: "Pero es verdad que una vez tomada, no sé si ha tenido algo que ver el cambio en la federación, pero quiero pensar como Miguel, que esto es una cuestión de entender que se acaba un ciclo, porque si es sólo por el resultado, da la sensación de que estás esperando a que palme para cargártela".

La salida de Montse Tomé y la llegada de Sonia Bermúdez no inspira ninguna garantía, ya que las "malas lenguas" insisten en destacar que el ciclo por el que lucharon las "15" no se rompe con la recién llegada.

