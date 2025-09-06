El deseo de Rodri tras dejar atrás su grave lesión: "Quiero volver a disfrutar del fútbol"

El centrocampista de la selección española y el Manchester City, Rodri Hernández, confesó este sábado que el Balón de Oro que ganó el año pasado fue "un reconocimiento individual", pero "también un balón de oxígeno", porque lo estaba "pasando mal", y ahora vuelve al combinado nacional porque está "al 100% real".

"Ha sido un año complicado. La lesión marca mucho más que las cosas buenas. Al final, el Balón de Oro fue un reconocimiento individual, que siempre está muy bien. Y para mí también, un balón de oxígeno en ese momento que lo estaba pasando tan mal", dijo el mediocentro en la rueda de prensa previa al partido ante Turquía de este domingo.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press May 20, 2025, Manchester: Manchester, England, 20th May 2025. Rodri of Manchester City makes his return to first team action during the Manchester City vs AFC Bournemouth Premier League match at the Etihad Stadium, Manchester. (Credit Image: © Andrew Yates/CSM via ZUMA Press Wire)

El jugador del City sigue "queriendo ser de nuevo jugador, volver al nivel que tenía", y advirtió que "de nada" le sirve ganar el Balón de Oro para lo que viene después. "Quiero volver al nivel, quiero volver a disfrutar del fútbol, sobre todo, que uno cuando vive este proceso a nivel mental, quiere volver. Es mi única consigna", reiteró.

"Muy contento de volver a la selección. Ha sido un año muy largo para mí, pero bueno, un año donde he intentado sacar cosas positivas. Evidentemente, el ritmo es una consecuencia de partidos, de momento he jugado dos con mi club, uno en su totalidad. Está yendo todo lo rápido que puedo, a coger el estado físico", actualizó.

Y explicó que cuando sufres una lesión grave "de esta dimensión", el jugador "quiere pasar página lo antes posible", un paso que ya pasó. "Todavía me queda un reto por delante para volver a coger el nivel y tampoco sería bueno frustrarse al llegar y no verte en las mismas situaciones. Es natural, va a venir con el tiempo", señaló.

"Ha pasado un año, que es cuando ya el cuerpo ya no te da señales ni de dolor, ni de molestias, que es lo más importante para volver a jugar. La mentalidad es muy importante, pero mi energía es muy alta. He entrado de nuevo en este entorno competitivo. Al final de un año ya no tengo ningún dolor, ninguna incertidumbre y estoy aquí con el 100% real", defendió.

Como vigente Balón de Oro, Rodri Hernández ve "difícil" al ganador de 2025. "El Paris Saint-Germain ha sido el equipo de la temporada, sería difícil pensar en no dárselo a un jugador de ese equipo. Por simpatía, que me encantaría que fuera Lamine (Yamal) o Pedri, pero a lo mejor quizás por méritos deportivos, pues Ousmane (Dembélé) o Vitinha, por ejemplo", reveló.

"Lamine es un caso excepcional, es un talento desmesurado y tiene las cosas muy claras, pero estamos ahí para ayudarle en lo que necesite y creo que está haciendo las cosas muy bien. Estoy convencido de que hay gente fuera que le aconseja bien y yo le veo contento, con una sonrisa que para mí es lo más importante y sobre todo que desarrolle su fútbol porque eso será sinónimo de éxito en nuestro país", completó sobre el azulgrana.

Finalmente, destacó el papel de Martín Zubimendi, que ha sido ese '5' en su ausencia. "Es como cuando estaba yo y Busquets. Para mí es una alegría que haya jugadores de tantísimo nivel en todas las demarcaciones. Eso habla del nivel que tiene esta selección. La evolución del equipo está siendo impresionante, y Martín me parece un grandísimo jugador. Tiene una mentalidad que le puede llevar a ser uno de los mejores, lo estoy viendo muy bien", comentó.

"Ya hablé con él en su día, cuando me lesioné, que me escribí. Era su momento y que lo tenía que hacer con las llaves del equipo y sobre todo, tranquilidad, que tenía personalidad suficiente como para hacerlo. Y para mí, la final de la Eurocopa que salió, el equipo ganó, luego todo el año que ha sido hasta un nivel increíble", concluyó.