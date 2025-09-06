COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

en rueda de prensa

Güler: "No me sorprende lo que está haciendo Lamine Yamal, tiene mucho talento"

El jugador del Real Madrid se medirá a la selección española este domingo a las 20:45 en los partidos clasificatorios para el Mundial. 

Güler, con la selección turca

Cordon Press

Güler, con la selección turca

Agencia EFE

Publicado el

1 min lectura

Arda Güler, centrocampista internacional turco del Real Madrid, aseguró antes de medirse a España en la clasificación al Mundial 2026, que no le sorprende el rendimiento de Lamine Yamal porque "tiene mucho talento", pero advirtió que también existe en su selección y que jugarán con "mucha confianza" en Konya.

"No me sorprende lo que está haciendo Lamine Yamal porque tiene mucho talento. Va a hacer lo máximo para ponernos en dificultades, pero nosotros también tenemos mucho potencial y vamos a jugar con mucha confianza", aseguró en la rueda de prensa oficial en vísperas del duelo ante la selección española.

Güler reconoció que ha hablado con Dani Carvajal y Dean Huijsen, compañeros en el Real Madrid, sobre el partido en Turquía y confía en regresar a la capital de España como vencedor.

"Hemos hablado del partido con mis compañeros del Real Madrid y saben que el partido va ser muy complicado. Quiero volver como ganador a los entrenamientos del Madrid", deseó.

"Es un partido clave porque las dos selecciones nos jugamos la primera plaza. Seguro que la posesión de España va a ser mayor pero nosotros presionaremos y vamos a intentar imponer nuestro juego. Respetamos mucho a la selección española, llevan mucho tiempo sin perder pero sabemos lo que tenemos que hacer", sentenció el jugador de 20 años que ya es el líder de su selección. 

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking