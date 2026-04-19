La Copa del Rey ya está en San Sebastián

El avión procedente de la capital andaluza, con todo el equipo a bordo, aterrizó a las 14:09 horas -con una hora de retraso sobre lo previsto- en el aeropuerto de San Sebastián, situado en el municipio de Hondarribia, donde fue recibido por miles de aficionados al grito de 'txapeldunes' (campeones') y 'Marrero, Marrero", uno de los héroes realistas de la final.

A continuación, bajaron de la aeronave jugadores y miembros del cuerpo técnico, que formaron un pasillo por el que desfilaron poco después los capitanes txuri urdin Mikel Oyarzabal y Aritz Elustondo, con el trofeo en alto, en medio de vítores y aclamaciones de los congregados.

Tras recibir las primeras felicitaciones y muestras de cariño en el aeropuerto, los miembros de la expedición se montaron en el autobús de la Real Sociedad que les esperaba para dirigirse a las instalaciones deportivas de Zubieta, en San Sebastián.

Lo hicieron con un rodeo, pues en vez de ir por la vía más directa a Zubieta, el autobús realista hizo un pequeño recorrido por algunos municipios de la comarca de San Sebastián con la gran copa colocada en el salpicadero.

Los futbolistas y el resto de la expedición pudieron ver directamente el ambiente de euforia que se vive en casa, con seguidores y enseñas blanquiazules repartidas por doquier, además de recibir el calor de una fiel afición que les esperaba apostada en diversos lugares, incluso con mesas y sombrillas en las cercanías del campo de Zubieta, adonde llegaron pasadas las 15.30 horas.

Una vez concluida la primera acogida, la capital guipuzcoana se prepara para la gran celebración de este lunes, cuando la Real Sociedad será recibida en el Ayuntamiento, sobre las 19.00 horas, tras protagonizar un recorrido triunfal por el centro de la ciudad que partirá de Anoeta una hora antes.

En la recepción municipal, además del alcalde, Jon Insausti, y otros miembros de la corporación donostiarra, estarán representantes del Gobierno y el Parlamento vascos, así como de la Diputación Foral de Gipuzkoa, entre otras autoridades.

Según las previsiones del Departamento de Seguridad, más de 100.000 personas podrían acudir a los festejos y congregarse, tanto a lo largo de la 'kalejira' que los campeones harán en autobús como en la posterior recepción en el Ayuntamiento, su terraza y los jardines de Alderdi Eder, junto a la playa de La Concha.

la celebración

El autobús con el equipo saldará del estadio de Anoeta a las 18.00 horas y recorrerá en comitiva las avenidas de Madrid y Sancho el Sabio, para encarar después, a través de la plaza Centenario, la calle Urbieta.

Atravesará toda la Avenida de la Libertad para subir por la calle Okendo y encarar el Boulevard, que la comitiva recorrerá hasta alcanzar la gran terraza consistorial y darse un baño de multitudes en su ciudad.

Los jugadores, cuerpo técnico y directivos del club protagonizarán una recepción en el interior del Ayuntamiento, del que no se marcharán sin salir al balcón consistorial y disfrutar de un panorama inolvidable.

La ciudad sufrirá este lunes importantes afecciones de movilidad, pues desde las 10.00 horas, por la colocación de vallado en el recorrido y otros preparativos, habrá cortes intermitentes de tráfico en la zona de Amara y el centro, además de que no se puede estacionar ya desde este domingo.

El corte total de la circulación a partir de las 15.00 horas en las calles afectadas, cambios en el transporte público urbano y refuerzo de servicios en Euskotren son otras de las afecciones anunciadas con motivo de los festejos, de cuya seguridad velará un dispositivo de 340 policías, entre Ertzaintza y policía local.

EFE Mikel Oyarzabal baja del palco presidencial de La Cartuja tras recibir el trofeo de campeón de Copa.

El grupo EITB, la radiotelevisión pública vasca, ofrecerá en directo la celebración de este lunes con un amplio despliegue de profesionales y recursos, entre ellos, un helicóptero, dos drones, 'segway' y 11 cámaras más.