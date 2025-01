La contundente respuesta de Ancelotti a Simeone: "Espinas que duelen"

El técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti aludió a "espinas que duelen" de antiguas derrotas, como respuesta a las palabras de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, quien había asegurado sobre las acciones polémicas del duelo copero del conjunto madridista ante el Celta que hubo "episodios" como "los hay desde hace cien años".

Simeone, que confesó que no había visto el partido de octavos de final entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, en el que el equipo gallego pidió dos penaltis no señalados, dejó un mensaje en rueda de prensa el viernes que fue respondido horas después por Ancelotti. "El partido de ayer no lo vi, sinceramente. Me comentaron episodios que hubo dentro del partido, pero como los hay desde hace cien años, así que no sé qué les sorprende", afirmó Simeone.

"Esto son cosas que se dicen a veces para la galería", respondió Ancelotti en la Ciudad Real Madrid cuando le trasladaron las palabras del técnico argentino, con el que mantiene una buena relación y con el que siempre intercambia elogios en sus declaraciones. "En este sentido creo que todo el mundo del fútbol es consciente de la presencia del Real Madrid ahora y lo que ha representado en 125 años de historia. Todo el mundo del fútbol lo tiene muy claro. Supongo que pueden ser espinas que duelen", sentenció.