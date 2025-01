La dura respuesta de Real Madrid TV a Simeone: "Estoy un poco preocupado"

El Real Madrid se metió en los cuartos de final de la Copa del Rey con polémica tras tumbar al Celta por 5-2 en la prórroga. Los gallegos acabaron muy enfadados con la labor de Hernández Hernández en el VAR y Munuera Montero sobre el césped. Un penalti no pitado, dos posibles expulsiones y una mano de Rüdiger. Se sienten perjudicados por unas jugadas que podrían haber cambiado la eliminatoria.

Este viernes en rueda de prensa le preguntaron a Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sobre lo ocurrido en el Bernabéu y el Cholo fue muy sincero: "El partido de ayer no lo vi, pero me comentaron que hubo episodios como los hay desde hace cien años, no sé qué les sorprende".

Pues bien la respuesta blanca no se ha hecho esperar y ha llegado desde su canal de televisión oficial: Real Madrid TV. "Estoy un poco preocupado, porque vuelve LaLiga y en principio tiene pinta de ser un mano a mano, mientras el Barcelona no reaccione, con el Atlético, un equipo bastante favorecido por el sistema arbitral", afirmó el tertuliano Jesús Alcaide.

A continuación enumeró una serie acciones y partidos del equipo rojiblanco: "El Vic sufrió un penalti que no era y protestó, protestó Osasuna recientemente con un penalti que le hicieron a Rubén García, protestó el Alavés por un penalti que no era cuando iba ganando el Alavés 0-1. El año pasado, el Real Madrid fue muy castigado en los duelos directos con el Atlético por el sistema arbitral. Y de LaLiga 20-21 qué vamos a decir, que la ganó el Atlético en medio de este sistema arbitral. Preocupado por ese enfrentamiento ante el equipo de uno de los entrenadores mejor pagados del mundo", finalizó el comentarista.