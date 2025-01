La contundente opinión de Paco González sobre el posible penalti en el Real Madrid - Celta: "Como un piano"

Real Madrid y Celta se medían este miércoles en los octavos de final de la Copa del Rey. El conjunto blanco afrontaba el partido tras la debacle de la Supercopa de España contra el Barcelona y los celestes, por su parte, llegaban con la ilusión de asaltar el Santiago Bernabéu y agravar la crisis del equipo madrileño.

Carlo Ancelotti buscó la reacción de sus jugadores haciendo hasta seis cambios en la alineación titular. El técnico italiano dio entrada a Lunin, Raúl Asencio, Fran García, Dani Ceballos, Luka Modric y Brahim. Y optó por dar descanso a jugadores como Valverde, Bellingham, Courtois o Camavinga.

EFE Carlo Ancelotti sentado en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Claudio Giráldez, al contrario, salió con un equipo titular dispuesto a plantar cara a todo un Real Madrid.

EL BERNABÉU RECIBE CON PITOS A VARIOS JUGADORES

La afición del Real Madrid mostró su descontento por la goleada sufrida el pasado domingo ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa (2-5) con pitos en la retirada del calentamiento de los futbolistas del conjunto blanco antes del partido de Copa del Rey ante el Celta de Vigo y, especialmente, a Aurelien Tchouaméni, Carlo Ancelotti, Ferland Mendy y Vinícius Junior al ser anunciados por megafonía.

De ellos, los pitos más intensos fueron para Tchouaméni, señalado en la derrota en el clásico jugando como central, posición que deja atrás este jueves en Copa para volver al centro del campo. Y estos se repitieron en las primeras acciones del encuentro en las que el galo tocó el balón.

Además, sus compañeros Ferland Mendy y, en menor medida, Vinícius Junior, también recibieron pitos en forma de reproche por parte de su afición.

El técnico Carlo Ancelotti, el último nombre anunciado por megafonía tras el once titular, también fue acompañado por pitos.

Por otro lado, los más aclamados fueron Raúl Asencio, Luka Modric y Kylian Mbappé.

polémico penalti sin pitar AL CELTA

El Real Madrid se marchó al descanso ganando gracias a un gol de Kylian Mbappé. El francés se guisó él solito el 1-0 con una gran cabalgada y un potente disparo con el que superó a Iván Villar. Pero la jugada del tanto estuvo precedida por una acción muy polémica.

EFE Kylian Mbappé consigue el primer gol del Real Madrid contra el Celta en la Copa del Rey.

Swedberg peleó por un balón dividido en el interior del área y cuando se disponía a encarar la portería blanca, fue derribado por Lunin. El portero ucraniano del Real Madrid salió del arco y con sus manos provocó la caída del delantero sueco.

La acción fue protestada por todos los jugadores del Celta, que tras el gol de Mbappé esperaron ante la posible intervención del VAR.

LA CONTUNDENTE OPINIÓN DE PACO GONZÁLEZ

La jugada no dejó dudas en la retransmisión de Tiempo de Juego y Paco González la analizó tras observar las repeticiones que ofreció la televisión. "Creo que no toca el balón Lunin", empezó diciendo el director de Tiempo de Juego. A lo que Pedro Martín respondía: "Si Lunin no le toca, es penalti porque le toca los pies".

EFE Kylian Mbappé celebra con Brahim el 1-0 del Real Madrid contra el Celta.

Manolo Lama explicaba que el colegiado del partido Munuera Montero reiniciaba el juego y no acudía a revisar el posible penalti a favor del Celta. "Es un penalti como una casa", protesta Óscar Pereiro al comprobar que el árbitro no analizaba la jugada.

Poli Rincón, por su parte, intentó explicar el motivo por el que no se señaló el penalti. "El portero para mí sale, no mueve los brazos y el jugador del Celta deja los pies sabiendo que Lunin le va a tocar", afirmó el comentarista. Pedro Martín, sin embargo, dio otra posible razón diciendo: "La única interpretación que puede haber en esa jugada es que los árbitros crean que Swedberg se tira. No hay otra explicación posible y, además, el jugador del Celta si quiere podría librar los brazos de Lunin".

"De verdad, no le des muchas vueltas. Es un penalti como un piano", sentenció Paco González.

