La confesión del Papa Francisco a Carlos Herrera sobre su relación con el fútbol: "Me llamaban 'el pata dura'"

Carlos Herrera comenzó la temporada radiofónica 2021-2022 entrevistando al Papa Francisco en Roma. En un programa especial, el director y presentador de 'Herrera en COPE', tuvo la oportunidad de conocer de primera mano las opiniones del Papa Francisco sobre algunos asuntos de rigurosa actualidad.

En una de las partes de la entrevista, Carlos Herrera preguntó al Santo Padre por su afición al fútbol, deporte respecto al que reconoció en más de una ocasión su gran afición.

Redacción Herrera en COPE Carlos Herrera entrevista al Papa Francisco en el Vaticano

En este sentido, el comunicador español le preguntó sobre si seguía la actualidad futbolística en Santa Marta, cuestión a la que el Papa Francisco contestó con una rotunda afirmación: "Sí, del fútbol italiano. Estoy aprendiendo a conocer un poco las cosas. Se habla mucho de fútbol, sí".

En cuanto a su experiencia en los terrenos de juego, el Santo Padre confesó a Carlos Herrera que no tenía muchas habilidades como jugador de campo, pero que en la posición en la que se encontraba más seguro era en la de portero: "Yo era un palo. Me llamaban 'el pata dura', por eso me metían siempre al arco, ahí me defendía más o menos bien".

Respecto al equipo con el que tenía más afinidad, el club argentino San Lorenzo, el Santo Padre ha reconocido que no veía los partidos porque hizo una promesa hace muchos años en la que se comprometió a no ver la televisión: "Sí. Yo hice una promesa el 16 de julio de 1990. Sentí que el Señor me pedía eso, porque estábamos en comunidad viendo una cosa que terminó chabacana, desagradable, mal. Yo quedé mal. Era un 15 de julio a la noche. Y al día siguiente, en la oración, le prometí al Señor no verla. Evidentemente, cuando asume un presidente lo veo, cuando hay un accidente aéreo, lo veo, esas cosas… pero no soy adicto a ello".

Aprovechando la charla futbolística, Herrera no perdió la ocasión de preguntar al Papa sobre el fichaje de su compatriota Leo Messi por el París Saint Germain, un movimiento histórico después de que el jugador argentino estuviese toda su vida profesional ligado al Fútbol Club Barcelona, y que se produjo unas semanas antes.

En este sentido, el Papa Francisco quiso responder haciendo una reflexión sobre cuáles son las principales claves para triunfar en el mundo del fútbol, y señaló que esa opinión se encontraba en un artículo publicado el mes de enero de ese mismo año 2021 y que después fue adaptada en una pastoral: "Yo escribí una pastoral sobre el deporte. Una pastoral que no era una pastoral. En dos pasos. Primero fue el artículo que publicó la Gazzetta dello Sport el 2 de enero de este año y en base a eso se hizo después –lo corregí yo-- la pastoral. Un artículo-entrevista".

CORDON PRESS El Papa Francisco y Diego Armando Maradona

"Yo digo solo esto: para ser un buen futbolista hay que tener dos cosas: saber trabajar en equipo y no ser como decimos en Buenos Aires en nuestro argot, uno que se 'morfa' la pelota, sino siempre en equipo. Y segundo, no perder el espíritu amateur. Cuando en el deporte se pierde ese espíritu de amateur se empieza a comercializar demasiado. Y hay hombres que han sabido no dejarse manchar por esto y derivar sus ganancias y todo para obras de bien y fundaciones. Pero trabajar en equipo, que es una escuela de equipo el deporte, y no perder el espíritu de amateur", subrayó el Santo Padre para justificar su opinión respecto a la filosofía de lo que debe ser el fútbol.

descanse en paz

El Santo Padre moría a las 7.35 horas de la mañana de este lunes 21 de abril. Su última aparición pública fue este domingo de Resurrección en el Vaticano