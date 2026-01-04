Edgar Canet aprovecha la sanción de Branch y retiene el liderato de motos en el Dakar

El piloto español Edgar Canet (Red Bull), que el sábado conquistó el prólogo, se ha adjudicado este domingo otra victoria en la categoría de motos en la primera etapa del Rally Dakar 2026, de 305 kilómetros de especial con salida y llegada en Yanbu (Arabia Saudí), después de que el botsuano Ross Branch (Hero), que había logrado el mejor tiempo, fuese penalizado por exceso de velocidad.

El catalán, de 20 años y que el sábado se convertía en el piloto de motos más joven en ganar una etapa en la historia del Dakar, entró en meta con un tiempo de 3:16:11, que le situaba a 1:21 del piloto africano, que celebraba su sexto triunfo en el 'raid' más duro del mundo. Sin embargo, tras analizar su GPS al regreso al vivac, la organización determinó que Branch había excedido la velocidad y fue sancionado con seis minutos.

Así, Canet se hacía con una nueva victoria que le permitía retener el liderato de la clasificación de las dos ruedas. A 1:02 del español entró el vigente campeón y compañero de equipo en el Red Bull KTM Factory Racing, el australiano Daniel Sanders, que se queda a 1:05 en la general; y tercero, a 1:32, fue el estadounidense Ricky Brabec (Honda), a 1:37 en la clasificación provisional.

Además, el también español Tosha Schareina (Honda), que concluyó séptimo en el prólogo, terminó cuarto la jornada, a 1:49 de su compatriota, y marcha en la misma posición en la general (2:12).