La imagen surrealista con el carrito de enfermería durante el Valladolid-Racing: "¿Y la baliza?"

Tres jugadores se ven obligados a empujar el carrito de enfermería durante el Valladolid-Racing

Valladolid y Racing de Santander empataron a uno en uno de los encuentros más importantes de la jornada en Segunda División ya que los cántabros son los líderes, y seguirán una semana más a pesar de sumar el tercer empate consecutivo.

El Racing empata contra el Valladolid (LaLiga)

Después de una primera parte sin ocasiones, los pucelanos se adelantaron en el marcador a través de Pablo Tomeo que remató de cabeza un saque de esquina botado por Lachuer.

El líder conseguió empatar desde el punto de penalti en una acción muy polémica cómo se pudo escuchar durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego.

lesión de guille bueno

Hacia el minuto 20 de la primera parte, el equipo local sufrió un duro contratiempo en forma de lesión del lateral izquierdo Guille Bueno. Se desconoce todavía el alcance de la lesión, pero las imágenes que se pudieron ver por televisión no eran buenas.

En relación a esta lesión se produjo otra de las imágenes del encuentro cuando los jugadores pucelanos Guillerhme Fernandez y Peter Federico, más el visitante Iñigo Vicente se vieron obligados a empujar el carrito de la enfermería ya que este se quedó sin gasolina.

LaLiga Guille Bueno, jugador del Real Valladolid, retirado en camilla durante el partido ante el Racing

Enseguida está imagen se convirtió en viral en redes sociales y mucha gente se preguntaba por la baliza v16, baliza obligatoria desde el 1 de enero para poner en aquellos vehículos que se averian en carretera.

Finalmente Guille Bueno fue retirado del campo en una camilla llevada a pulso, mientras que en un primer momento el carrito se quedó parada fuera de banda.