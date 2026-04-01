Comunicado de Tiger Woods, que reconoce tener un grave problema: "Me tomaré un tiempo para buscar un tratamiento"

Tiger Woods sufrió una lesión en el tendón de Aquiles y podría perderse todo el año.

Tiger Woods ha emitido un comunicado en el que reconoce sus problemas y se compromete a buscar un tratamiento para solucionarlo.

@tigerwoods Comunicado de Tiger Woods en sus redes sociales

"Soy consciente de la gravedad de la situación en la que me encuentro hoy. Me tomaré un tiempo para buscar tratamiento y concentrarme en mi salud. Esto es necesario para priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera".

"Me comprometo a tomarme el tiempo necesario para regresar más sano, fuerte y concentrado, tanto en lo personal como en lo profesional. Agradezco su comprensión y apoyo, y les pido privacidad para mi familia, mis seres queridos y para mí en este momento", escribió.

Cabe recordar que este martes, el digital TMZ desveló un informe de la policía que confirmaba que Woods tenía en un bolsillo de su pantalón un fuerte opiáceo en el momento de su detención por el accidente de tráfico que sufrió días atrás en Florida.

Según el informe, Woods confesó tomar medicinas que necesitan de prescripción médica. El golfista, de 50 años, busca soluciones para superar la crisis por la que sigue atravesando.