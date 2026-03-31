Se desvelan más detalles de la detención de Tiger Woods

Foto policial de Tiger Woods tras ser detenido por negarse a realizar una prueba de orina después de su accidente de tráfico

La policía ha revelado nuevos detalles sobre el arresto de Tiger Woods por conducir bajo los efectos de sustancias el pasado 27 de marzo en Florida. Según el informe policial, los agentes encontraron dos pastillas de hidrocodona sueltas en el bolsillo del pantalón del golfista en el momento de su detención tras sufrir un accidente.

El informe detalla que Woods presentaba signos severos de deterioro, se movía de forma lenta y aletargada y sudaba abundantemente. Al quitarse las gafas de sol, un agente observó que tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos y las pupilas extremadamente dilatadas.

Estado en el momento del arresto

Cuando se le preguntó si tomaba algún medicamento recetado, Woods respondió: “Tomo unas cuantas”. Además, el golfista reconoció haber tomado su medicación prescrita por la mañana, pero negó el consumo de alcohol o sustancias ilegales.

Tomo unas cuantas"" Tiger Woods

Durante el registro, el agente localizó dos pastillas blancas en el bolsillo izquierdo de su pantalón con la marca “M367”. Estas fueron identificadas como hidrocodona, un potente medicamento opioide utilizado para tratar el dolor severo.

El accidente y la justificación de Woods

El incidente ocurrió sobre las 14:00 horas en Hobe Sound, cuando el Range Rover negro de Woods colisionó con una camioneta. El golfista alegó que se había distraído mirando su teléfono móvil y cambiando la emisora de la radio, por lo que no se percató de que el vehículo de delante había frenado.

Para evitar el impacto, Woods cruzó la doble línea continua e invadió el carril contrario, pero acabó golpeando el parachoques trasero de la camioneta, lo que provocó que su coche volcara sobre el lado del conductor. Los daños se estiman en unos 5.000 dólares.

En la comisaría, Woods se sometió a una prueba de alcoholemia y ambas muestras arrojaron un resultado de 0,00. Sin embargo, se negó a realizarse un análisis de orina. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde también rechazó recibir tratamiento antes de volver a la cárcel.

Este no es el primer incidente de este tipo para el deportista. En su arresto por DUI en 2017, el informe toxicológico mostró que Woods dio positivo en cinco drogas diferentes, incluida también la hidrocodona.